رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری:
در دولت مردممدار دنبال گسیل کردن صدای آحاد شهروندان به سمت میزهای تصمیمگیری و سیاستگذاری هستیم
رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری بیان کرد: در دولت مردممدار، به عنوان رویکرد دولت چهاردهم، ما به دنبال این هستیم که صدای آحاد شهروندان و صدای سازمانهای نمایندگیکننده مردم و نه فقط افراد را مؤثر کرده و آن را به سمت میزهای تصمیمگیری و سیاستگذاری گسیل کنیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مجتبی بیات رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در نشست خبری خود با عنوان «تبیین رویکرد ارتباطات مردمی در دولت چهاردهم» گفت: یاد و خاطره فرماندهان شهید، کودکان شهید میناب و همه شهدای انقلاب اسلامی از ۱۵ خرداد تا جنگ تحمیلی اول، دوم و سوم گرامی میدارم.
وی ادامه داد: ادای احترام میکنم به مردمی که در رزمگاههای شبانه اللهاکبر گویان پشتیبان و حامی کشورشان هستند. از همکارانم در سراسر کشور که در یک سال اخیری که کشور دچار شرایط ویژه شده است، با تداوم خدمترسانی به حفظ عملکرد باعث ارتقای عملکرد دولت و یاریرسان رئیسجمهور پزشکیان هستند، تشکر میکنم.
بیات یادآور شد: اگر موضوع ارتباطات را ببینیم، طبیعتا روابط عمومیها همواره وظیفه انتقال اطلاعات از سمت دولت را دارند؛ اما کار ارتباطات مردمی متفاوت است. یعنی اساسا یک اقدام اطلاعاتی مبتنی بر اطلاعات نیست؛ بلکه باید اطلاعات را موثر کنیم، تأثیرگذار باشد و اطلاعات مردمی در فرایندهای تصمیمگیری مؤثر واقع شود.
رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری بیان کرد: اگر بخواهم به عقب برگردم، در شروع دولت چهاردهم گویا یک اختلال ارتباطی بین مردم و دولت وجود داشت. وقتی کارشناسان بحث میکردند که چرا این اتفاق افتاده است دلیل آن، قطعا ضعف کارآمدی بود.
وی خاطرنشان کرد: اگر آقای پزشکیان مطرح کردند «دعوا نکنید» معنایش این بود که دعوا نکنید؛ وفاق کنیم. آن چیزی که در گفتمان رئیسجمهور مطرح شد، این بود که دعوا نکنیم، وفاق کنیم تا حل مسئله کنیم. یعنی ما، به عنوان ارتباطات مردمی، اگر میخواهیم اختلاللانی که وجود دارد را برطرف کنیم، باید کمک کنیم که در حوزه خودمان کارآمد باشیم. کارآمد شدن ما، به نظر من، منوط به این است که رویکردی را دنبال کنیم به اسم دولت مردممدار.
بیات ادامه داد: در دولت مردممدار، به عنوان رویکرد دولت چهاردهم، ما به دنبال این هستیم که صدای آحاد شهروندان و صدای سازمانهای نمایندگیکننده مردم و نه فقط افراد را مؤثر کرده و آن را به سمت میزهای تصمیمگیری و سیاستگذاری گسیل کنیم. باید بتوانیم یک برساختی ایجاد کنیم و به تعبیری، مجری مطالبات مردمی باشیم. این همان چیزی است که اصلاً مردم برای آن انقلاب کردند و همیشه در جمهوری اسلامی روال بوده و خواهد بود که نظر مردم در تصمیمگیریها لحاظ شود.
وی خاطرنشان کرد: ما واسطه انتقال نظر مردم به دولت هستیم. اصلا در چنین فضایی بود که با تدبیر رهبری شهید، آقای پزشکیان وارد عرصه انتخابات شد و نیمی از مردم در انتخابات شرکت کردند تا بتوانند در تصمیمگیریها مؤثر باشند. تأکید میکنم، ما واسطه انتقال پیام مردم و سازمانهای جامعه مدنی هستیم.
رئیس ارتباطات مردمی ریاست جمهوری با اشاره به نتیجه نظرسنجی «شناخت زمینههای نارضایتی و نگرانی مردم ایران» گفت: یکی از این نظرسنجیها به عنوان مستند تغییر وضعیت اینترنت قرار گرفت و بر اساس نتایج آن، بر لزوم رفع محدودیتهای اینترنت تصریح شد.
وی ادامه داد: در حوزه تأمین منابع کالابرگ، ۶۴ درصد؛ در حوزه عملکرد دولت در شرایط جنگ تحمیلی سوم، ۶۰ درصد؛ و در حوزه تأمین بنزین و کالاهای اساسی، ۵۶.۷ درصد رضایت حاصل شده است.
بیات افزود: در همین نظرسنجی، یک پرسش باز از شهروندان مطرح شد: «مهمترین مشکل شما در شرایط فعلی چیست؟» ۷۷ درصد مردم به مشکلات اقتصادی مانند تورم اشاره کردند؛ همچنین ۲۸ درصد به مشکل کاهش درآمد که ماهیت اقتصادی دارد و سایر پاسخها به مواردی نظیر بیکاری و قطعی یا سرعت پایین اینترنت اختصاص داشت. همچنین از مردم پرسیده شد که اگر به ماههای آینده بیندیشند، چه چیزی آنان را بیشتر نگران میکند؟ پاسخها عمدتاً حول محور همان مشکلات اقتصادی و حدود ۸۱ درصد بود.
رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری تأکید کرد: نتایج چنین نظرسنجیهایی، رئیسجمهور محترم را بر آن میدارد تا حضور میدانی در وزارتخانههای مختلف داشته باشند. جلسات متعددی که ایشان در وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و دیگر دستگاههای اجرایی برگزار میکنند یا حضور وزرا و مسئولان در جلسات کارشناسی، همگی در راستای این هدف است که چگونه میتوان از وضعیت فعلی به سوی وضعیتی مطلوب حرکت کرد تا در مردم امید ایجاد شود.
بیات با اشاره به رسیدگی به تجمعات اعتراضی و اینکه تاکنون ۱۷۷ تجمع مورد رسیدگی قرار گرفته است، عنوان کرد: میز ارتباطات مردمی، شامل ملاقاتهای حضوری و برقراری ارتباط مستقیم با مسئولان، از دیگر اقداماتی است که در مرکز ارتباطات مردمی صورت میگیرد. در سال ۱۴۰۴ بیش از ۷۹ هزار ملاقات مردمی ترتیب داده شد و ۶۵۵ هزار نفر از شهروندان مسائل خود را با دولت در میان گذاشتند.
وی تأکید کرد: مرکز ارتباطات مردمی ملزم است از تمامی مسیرهای ارتباطی، اعم از سنتی و مدرن، برای برقراری ارتباط با مردم بهره ببرد. در دولت چهاردهم ۵۷۰ هزار تماس با سامانه ۱۱۱ در استانها برقرار شد که از این میان، ۱۱۴ هزار مورد در سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت ثبت شد.
رئیس مرکز ارتباطات مردمی با اشاره به اینکه ۵۱ درصد مردم با صحبتهای رئیسجمهور پزشکیان در روزهای جنگ موافق بودند، گفت: این عدد قابل توجهی است. اینکه مردم باور دارند که رئیسجمهور پزشکیان انسانی صادق و راستگوست، سرمایهای ارزشمند برای جمهوری اسلامی و برای مجموعه دولت است.
وی گفت: در دولت چهاردهم چرخشی از ارتباطات مردمی حامیپرورانه به سوی ارتباطات مردمی مدنی صورت گرفته است؛ چرخشی از فردمحوری به سوی اولویتبخشی به مطالبات جمعی بهجای مطالبات صرفاً فردی، چرخشی از گوش فرا دادن به افراد به سوی شنیدن صدای سازمانهای نمایندگیکننده اقشار اجتماعی، چرخشی از تلاش برای حل مسئله فردی به سوی تلاش برای تسهیل حل مسئله تشکلها، اصناف، اتحادیهها، انجمنها و احزاب صورت گرفت.
بیات با بیان اینکه در دولت چهاردهم احیای ارتباط نهادمند میان دولت و مردم رخ داده است، گفت: در موضوع اینترنت، مرکز میزبان کسبوکارهای حوزه دیجیتال و فضای مجازی بود و صدای آنان را در مسیر تدوین سیاستهای ملی و تصمیمگیری منعکس کرد که این امر به حل سریعتر مسئله اینترنت کمک کرد. همچنین در موضوع اصلاحات اقتصادی که رخ داد، این کار با تشکلهای حوزه مربوطه انجام شد.
رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری با تأکید بر اینکه وظیفه مرکز ارتباطات مردمی، انتقال صادقانه مطالبات مردم به بدنه دولت است، گفت: باور دولت چهاردهم این است که صدای مردم شنیده و پذیرفته شود و ما تمرکز خود را بر مدیریت جریان اطلاعات «از مردم به دولت» گذاشتهایم.
وی ادامه داد: تمامی ایدهها و پیشنهادهای دریافتی از مردم، به دستگاههای اجرایی منعکس و برای تغییر رویهها و اصلاح سیاستها ابلاغ میشود. در مورد اقشار حاشیهنشین و معترضان، راهبرد اصلی ما ایجاد فضای امن برای شنیدن بیواسطه است.
بیات در پاسخ به سوالی در خصوص میزان نارضایتی مردم از وضعیت دارو، بیان کرد: از طریق سامانه ۱۱۱ و گزارشهای موردی دریافت شده است و تمام این موارد نیز به تیم اجرایی دولت منتقل شده است و تأکید میکنم که تمام بدنه دولت با تمام توان در تلاش است تا این چالشها را رفع کند.
بیات با بیان اینکه قرار نیست در مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری فرآیند را با «شنیدن» به اتمام برسانیم، تصریح کرد: هدف غایی ما تبدیل صدای مردم به «سیاستگذاری» است. در این حوزه، بخشهای مختلفی در نهاد ریاستجمهوری مشغول به فعالیت هستند. چالش اصلی ما این است که این بخشها دچار «تداخل» نگردند، بلکه به «همافزایی» دست یابند.
وی افزود: ما در مسیر حرکت به سمتی هستیم که یک «سیاستگذاری واحد» در امور ارتباطات و رصد برقرار شود؛ بدین معنا که مرکز ما نباید به صورت جزیرهای فعالیت کند.