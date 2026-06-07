وی با بیان اینکه شهید پاکپور بیش از ۴۵ سال به‌صورت مستمر در میدان‌های مختلف نبرد، امنیت و دفاع از انقلاب اسلامی حضور داشت، اظهار کرد: هر جنگ، عملیات و صحنه مهم امنیتی که در چهار دهه گذشته در ذهن مردم و فرماندهان نظامی نقش بسته است، به نوعی با حضور، نقش‌آفرینی و فرماندهی این شهید بزرگوار همراه بوده است.

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور با اشاره به دوران جوانی شهید پاکپور گفت: پیش از آغاز جنگ تحمیلی هشت‌ساله، زمانی که هنوز بسیاری از جوانان هم‌سن او در آغاز راه زندگی بودند، شهید پاکپور در پاوه و مناطق غرب کشور در کنار رزمندگان بزرگی که برای تثبیت امنیت و مقابله با ضدانقلاب می‌جنگیدند حضور یافت و در شکل‌گیری امنیت پایدار در کردستان نقش‌آفرینی کرد.

وی افزود: در آن دوران فرماندهانی همچون سپهبد شهید علی صیاد شیرازی هدایت عملیات‌ها را برعهده داشتند و شهید پاکپور نیز از جمله نیروهای اثرگذار و فعال در آن عرصه بود.

پورجمشیدیان با اشاره به تخصص‌های عملیاتی شهید پاکپور تصریح کرد: وی از فرماندهان برجسته در حوزه عملیات‌های آبی ـ خاکی بود و در اجرای برخی از پیچیده‌ترین عملیات‌های دفاع مقدس نقش داشت.

وی خاطرنشان کرد: از جمله اقدامات برجسته او استفاده از نفربرهای زرهی در عملیات‌های دریایی و اجرای مأموریت‌های پیچیده در خلیج فارس بود که در زمان خود جزو ابتکارات مهم عملیاتی به شمار می‌رفت.

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور با اشاره به سوابق شهید پاکپور در محور مقاومت گفت: در میان فرماندهان جبهه مقاومت کمتر شخصیتی را می‌توان یافت که به اندازه شهید پاکپور تجربه مستقیم فرماندهی در میدان‌های مختلف نبرد را داشته باشد.

وی افزود: نخستین جنگ بزرگ جبهه مقاومت علیه رژیم صهیونیستی در جنگ ۳۳ روزه لبنان با حضور و نقش‌آفرینی این فرمانده شهید در کنار شهید سید حسن نصرالله و شهید عماد مغنیه رقم خورد.

پورجمشیدیان ادامه داد: نتیجه آن نبرد به گونه‌ای بود که رژیم صهیونیستی پس از بررسی‌های داخلی و انتشار گزارش‌های رسمی ناچار شد به شکست خود اعتراف کند؛ شکستی که نقطه عطفی در تاریخ مبارزات مقاومت اسلامی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به حضور شهید پاکپور در لبنان اظهار کرد: در مقطعی گروه‌های مختلف سیاسی و مذهبی لبنان از جمله شیعیان، اهل سنت، مسیحیان و سایر جریان‌ها درگیر اختلافات و تنش‌های داخلی بودند، اما شهید پاکپور در کنار شهید سید حسن نصرالله برای تقویت وحدت داخلی و تمرکز ظرفیت‌های لبنان بر مقابله با رژیم صهیونیستی تلاش‌های گسترده‌ای انجام داد.

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور افزود: شهید پاکپور بارها در جریان عملیات‌های مقاومت تا مرز شهادت پیش رفت و در بسیاری از صحنه‌های حساس نبرد حضور مستقیم داشت.

پورجمشیدیان با اشاره به تهدید داعش علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: هنگامی که داعش تا مرزهای غربی کشور پیشروی کرده بود، شهید پاکپور در کنار رزمندگان قرارگاه نجف و نیروی زمینی سپاه در میدان حاضر شد و نقش مهمی در متوقف کردن و شکست این جریان تروریستی ایفا کرد.

وی افزود: حتی در مقاطعی که عناصر داعش وارد خاک کشور شدند و عملیات‌های تروریستی در تهران، مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر امام خمینی(ره) را طراحی و اجرا کردند، شهید پاکپور شخصاً در میدان حضور یافت و در مدیریت عملیات مقابله با تروریست‌ها نقش مؤثری ایفا کرد.

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور با اشاره به وضعیت امنیتی سیستان و بلوچستان در سال‌های گذشته اظهار کرد: در دوره‌ای شرایط امنیتی این استان به اندازه‌ای دشوار بود که حتی پیشنهاد ایجاد دیوار و خندق در اطراف شهر زاهدان برای جلوگیری از ورود عناصر تروریستی مطرح شده بود.

وی افزود: در همان شرایط سخت، شهید پاکپور در کنار شهید نورعلی شوشتری مأموریت یافت تا الگوی جدیدی از امنیت را در منطقه طراحی و اجرا کند.

پورجمشیدیان تصریح کرد: نتیجه این رویکرد، شکل‌گیری امنیت مردمی با مشارکت سران طوایف، معتمدان محلی، علمای شیعه و اهل سنت و اقشار مختلف مردم بود؛ الگویی که به تدریج امنیت پایدار را به منطقه بازگرداند.

وی با تأکید بر روحیه مردمی شهید پاکپور گفت: او تنها یک فرمانده نظامی نبود؛ بلکه نسبت به محرومیت مردم حساسیت ویژه‌ای داشت.

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور افزود: هر زمان با خانواده‌ای محروم یا روستایی فاقد امکانات اولیه مواجه می‌شد، به شدت متأثر می‌شد و برای رفع مشکلات آنان پیگیری می‌کرد.

وی ادامه داد: بسیاری از پروژه‌های خدماتی، عمرانی و زیرساختی در مناطق محروم سیستان و بلوچستان با حمایت و پیگیری وی اجرایی شد و توسعه زیرساخت‌های آب، برق، گاز و خدمات عمومی در این مناطق بخشی از نتایج آن تلاش‌هاست.

پورجمشیدیان در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات شهید پاکپور در شمال غرب کشور اشاره کرد و گفت: در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ بخش‌هایی از مناطق مرزی شمال غرب کشور در اختیار گروهک‌های ضدانقلاب قرار داشت و در برخی مناطق عملاً حاکمیت جمهوری اسلامی با محدودیت مواجه بود.

وی افزود: شهید پاکپور با اجرای عملیات‌های پیچیده و گسترده، هزاران کیلومتر مربع از اراضی مرزی کشور را از حضور گروهک‌های مسلح پاکسازی کرد.

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور خاطرنشان کرد: احداث جاده‌های عملیاتی، استقرار پایگاه‌ها و پاسگاه‌های دائمی و تثبیت حضور نیروهای جمهوری اسلامی در ارتفاعات سخت‌گذر و راهبردی از جمله اقدامات ماندگار این فرمانده شهید در شمال غرب کشور است.

پورجمشیدیان شهید پاکپور را علاوه بر فرماندهی میدانی، صاحب‌نظر و نظریه‌پرداز حوزه دفاعی دانست و گفت: فرماندهان ارشد نظامی کشورهای مختلف برای آشنایی با تجربیات دفاعی جمهوری اسلامی ایران به کشورمان سفر می‌کردند و از تحلیل‌ها و دیدگاه‌های راهبردی وی بهره می‌بردند.

وی افزود: تحلیل‌های شهید پاکپور درباره جنگ‌های ترکیبی، جنگ اوکراین و تحولات نوین نظامی همواره مورد توجه محافل تخصصی و نظامی قرار داشت.

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور با اشاره به انتصاب شهید پاکپور به فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پس از شهادت جمعی از فرماندهان ارشد اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های ممتاز وی اشراف کامل بر تمامی بخش‌های سپاه اعم از نیروی زمینی، هوافضا، دریایی و سایر یگان‌ها بود.

وی افزود: همین اشراف عملیاتی موجب شد در کوتاه‌ترین زمان ممکن مسئولیت فرماندهی را برعهده بگیرد و عملیات‌های گسترده علیه دشمن صهیونیستی را مدیریت کند.

پورجمشیدیان تأکید کرد: آمادگی رزمی و انسجام عملیاتی نیروهای مسلح در شرایط دشوار، نتیجه سال‌ها برنامه‌ریزی، آموزش و تدابیر فرماندهانی همچون شهید پاکپور بود.

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به ضرورت حفظ سرمایه‌های انسانی و مدیریتی کشور گفت: دشمن همواره تلاش می‌کند شخصیت‌های اثرگذار انقلاب اسلامی را تخریب کند و میان مردم و خدمتگزاران نظام فاصله بیندازد.

معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور افزود: مسئولان و فرماندهانی که سال‌ها در عرصه‌های مختلف دفاعی، اجرایی و سیاسی برای کشور خدمت کرده‌اند، سرمایه‌های ارزشمند جمهوری اسلامی هستند و نباید اجازه داد جنگ روانی دشمن آنان را از چشم مردم بیندازد.

پورجمشیدیان در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره سپهبد شهید حاج محمد پاکپور و دیگر فرماندهان شهید انقلاب اسلامی، تأکید کرد: امنیت، اقتدار و ثبات امروز جمهوری اسلامی ایران مرهون مجاهدت‌ها، تدابیر و فداکاری‌های فرماندهان بزرگی است که عمر خود را در مسیر دفاع از اسلام، انقلاب و ملت ایران صرف کردند.