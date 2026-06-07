معاون روابط عمومی و رسانه ارتش:
اثربخشی رسانه ارتش در جنگ رمضان، همتراز اقدامات عملیاتی بود
امیر سرتیپ دوم ابوترابی با تقدیر از تلاشهای شبانهروزی دستاندرکاران رسانهای ارتش در جنگ رمضان، گفت: اثرگذاری این فعالیتهای رسانهای، از نگاه فرماندهان، همتراز اقدامات اثربخش میدانی بود.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ دوم سیدحسن ابوترابی معاون روابط عمومی و رسانه ارتش در آیین تقدیر از فعالان روابط عمومی و رسانه در جنگ رمضان که صبح امروز (یکشنبه) در سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برگزار شد، با قدردانی از همراهی خالصانه و تلاشهای بیوقفه در «جنگ رمضان»، این دوره را یکی از سختترین میدانهای تجربه شده در طول ۳۰ سال خدمت خود توصیف کرد و گفت: همه همکاران بنده در این ایام، شبانهروزی و تمامقد پای کار بودند. این حجم از فداکاری شایسته تقدیری جانانه است.
وی با اشاره به حمایتهای سازمان عقیدتی سیاسی ارتش در جنگ رمضان و فعالیتهای رسانهای صورتگرفته ارتش در دوران جنگ رمضان افزود: در این بازه زمانی، ۵۸ اطلاعیه موثر توسط ارتش منتشر شد. هر لحظه از شبانهروز که درخواست همکاری داشتیم، خبرنگاران عزیز ما در رسانههای مختلف از هیچ همراهیای دریغ نکردند.
امیر سرتیپ دوم ابوترابی خاطر نشان کرد: آنچه برای ما ارزشمند و رفعکننده تمام خستگیها بود، فرمایش فرمانده محترم ارتش است که بارها فرمودند اثرگذاری کار شما به حدی بود که با اقدامات بسیار بزرگ و اثربخش میدانی برابری میکرد. ایشان این اثرگذاری را در سطح بسیار بالایی ارزیابی کردند.
معاون روابط عمومی و رسانه ارتش با اشاره به برخی برنامههای سنگین اجراشده، از جمله پوشش اخبار شهدای «ناوشکن دنا» و شهادت «سید شهدای نیروهای مسلح»، تولید مستندات رادیویی، تلویزیونی و نماهنگهای متعدد را از دیگر اقدامات شاخص فعالیتهای صورت گرفته در جنگ رمضان برشمرد و خاطرنشان کرد: این حجم از فعالیتها و همراهیها موجب شد تا امروز که شرایط باثباتتری حاکم است، این جلسه تقدیر را برگزار کنیم.