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ابلاغ مصوبه هیأت وزیران درباره موافقتنامه انتقال محکومان میان ایران و کره جنوبی

ابلاغ مصوبه هیأت وزیران درباره موافقتنامه انتقال محکومان میان ایران و کره جنوبی
کد خبر : 1795406
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معاون اول رئیس‌جمهور، تصویب‌نامه مصوب جلسه مورخ ۳ خرداد ۱۴۰۵ هیأت وزیران درخصوص «مجاز بودن وزارت دادگستری نسبت به مذاکره، پیش‌امضا و امضای موقت موافقتنامه انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره جنوبی» را ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، هیأت وزیران در جلسه ۳ خرداد ۱۴۰۵، به پیشنهاد وزارت دادگستری و در اجرای ماده (۲) آیین‌نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافق‌های بین‌المللی مصوب ۱۳۷۱ و ماده (۵) دستورالعمل تنظیم شکلی توافق‌های حقوقی بین‌المللی مصوب ۱۳۹۰، وزارت دادگستری را مجاز کرد با هماهنگی و حضور نمایندگان معاونت حقوقی رئیس‌جمهور (امور توافق‌های بین‌المللی) و وزارت امور خارجه و با رعایت بند (ت) ماده (۲) قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و بیست‌وپنجم و یکصد و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴، نسبت به انجام مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره جنوبی اقدام کند.

بر اساس این مصوبه، متن نمونه موافقتنامه که پیش‌تر در چارچوب مصوبات شماره ۲۱۵۱۲ مورخ ۲۷ فروردین ۱۳۸۳ و شماره ۱۶۸۸۴۵ مورخ ۲۵ آذر ۱۳۹۰ مورد تأیید قرار گرفته، مبنای مذاکرات و امضای موقت خواهد بود و وزارت دادگستری موظف است مراحل قانونی لازم را تا تصویب نهایی این موافقتنامه پیگیری کند.

این تصویب‌نامه با شماره ۲۲۲۸۰ در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ توسط محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، ابلاغ شده است.

 

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