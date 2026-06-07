ابلاغ مصوبه هیأت وزیران درباره موافقتنامه انتقال محکومان میان ایران و کره جنوبی
معاون اول رئیسجمهور، تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۳ خرداد ۱۴۰۵ هیأت وزیران درخصوص «مجاز بودن وزارت دادگستری نسبت به مذاکره، پیشامضا و امضای موقت موافقتنامه انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره جنوبی» را ابلاغ کرد.
بر اساس این مصوبه، متن نمونه موافقتنامه که پیشتر در چارچوب مصوبات شماره ۲۱۵۱۲ مورخ ۲۷ فروردین ۱۳۸۳ و شماره ۱۶۸۸۴۵ مورخ ۲۵ آذر ۱۳۹۰ مورد تأیید قرار گرفته، مبنای مذاکرات و امضای موقت خواهد بود و وزارت دادگستری موظف است مراحل قانونی لازم را تا تصویب نهایی این موافقتنامه پیگیری کند.
این تصویبنامه با شماره ۲۲۲۸۰ در تاریخ ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ توسط محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، ابلاغ شده است.