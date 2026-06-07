سلیمی:
آیین نامه اجرایی واردات خودرو با مصوبه مجلس منطبق نیست
عضو هیات رئیسه مجلس، ضمن انتقاد از عدم اجرای مصوبه واردات خودرو توسط دولت تاکید کرد که آیین نامههای اجرایی این بخش با مصوبه مجلس منطبق نیست.
به گزارش ایلنا، علیرضا سلیمی در انتقاد به بیتوجهی دولت برای اجرای مصوبه واردات خودرو، گفت: دولت هم در زمان اجرای این قانون و هم تدوین آیین نامههای آن مطابق با آنچه مجلس تصویب کرده اقدام نکرده است به همین دلیل وضعیت واردات خودرو گره خورده و افزایش قیمت خودروها مشکلات جدی برای مردم ایجاد کرده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: مصوبه مجلس روشن بود اما دولت هم در مسیر تصویب قانون سنگ اندازی کرد چرا که مجلس به دنبال کاهش تعرفهها بود اما مخالفت دولت باعث افزایش تعرفهها شد و هم بعد از تصویب این قانون عزمی برای اجرای آن نداشت.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، تصریح کرد: امیدواریم دولت شرایط را درک کند چرا که تورم قیمت خودرو از خرداد سال گذشته عدد بسیار بالا و غیرقابل تحملی است.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: دولت باید مسیر برای واردات خودرو را اصلاح کند چرا که آیین نامه اجرایی این بخش با مصوبه مجلس منطبق نیست./