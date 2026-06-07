آیین نامه اجرایی واردات خودرو با مصوبه مجلس منطبق نیست

به گزارش ایلنا، علیرضا سلیمی در انتقاد به بی‌توجهی دولت برای اجرای مصوبه واردات خودرو، گفت: دولت هم در زمان اجرای این قانون و هم تدوین آیین نامه‌های آن مطابق با آنچه مجلس تصویب کرده اقدام نکرده است به همین دلیل وضعیت واردات خودرو گره خورده و افزایش قیمت خودروها مشکلات جدی برای مردم ایجاد کرده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: مصوبه مجلس روشن بود اما دولت هم در مسیر تصویب قانون سنگ اندازی کرد چرا که مجلس به دنبال کاهش تعرفه‌ها بود اما مخالفت دولت باعث افزایش تعرفه‌ها شد و هم بعد از تصویب این قانون عزمی برای اجرای آن نداشت.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، تصریح کرد: امیدواریم دولت شرایط را درک کند چرا که تورم قیمت خودرو از خرداد سال گذشته عدد بسیار بالا و غیرقابل تحملی است.

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: دولت باید مسیر برای واردات خودرو را اصلاح کند چرا که آیین نامه اجرایی این بخش با مصوبه مجلس منطبق نیست./