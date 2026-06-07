جزئیات جلسه امروز مجلس با پاکنژاد و سقاب اصفهانی/ مخالف پیشنهادهای مطرح شده درباره افزایش قیمت بنزین هستم

روح‌الله لک‌علی‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره جزئیات جلسه امروز مجلس شورای اسلامی با وزیر نفت و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی گفت: آقای وزیر نفت، آقای اصفهانی و اعضای کمیسیون انرژی به صورت حضوری در مجلس حضور داشتند و سایر عزیزان هم به صورت وبیناری شرکت کرده بودند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: صحبت‌هایی مطرح شد؛ از جمله این‌که برخی از پالایشگاه‌های ما در ایام جنگ آسیب دیده‌اند و باید در زمینه مصرف در کشور صرفه‌جویی داشته باشیم. آقای وزیر گفتند حتی اگر ما در جنگ هم آسیب نمی‌دیدیم، واردات زیادی در این زمینه داریم و باز هم می‌بایست تغییری در نوع مصرف و نوع سهمیه‌های بنزین ایجاد می‌شد.

وی ادامه داد: در بحث حامل‌های انرژی، آقای سقاب هم گفتند در سال گذشته برخی صنایع ما به دلیل نداشتن حامل‌های انرژی در برخی فصول تعطیل بودند. در خصوص امسال هم باید گفت این وضعیت دو برابر تشدید خواهد شد؛ زیرا در زمینه تأمین گاز برای صنایع در زمستان هم با مشکل مواجه خواهیم بود.

لک‌علی‌آبادی خاطرنشان کرد: نکته‌ای که باید حتما مورد توجه قرار گیرد این است که معمولا وقتی کمبود انرژی ایجاد می‌شود، همان‌طور که اکنون در بحث برق مشاهده می‌کنیم، زمانی که می‌خواهند برق صنایع را تعطیل کنند، ابتدا از شهرهای کوچک و شهرهای محروم آغاز می‌کنند. در صورتی که نباید اقدامات به گونه‌ای باشد که استان‌های محروم، شهرهای محروم و شهرهای کوچک آسیب ببینند. شاید تمام آن پیوستگی اجتماعی که مردم دارند و سفره‌ای که برای معیشت خود فراهم کرده‌اند، به همین صنایع کوچک وابسته باشد. ما نباید زندگی مردم را با تصمیماتی که می‌گیریم با مشکلات روبه‌رو کنیم.

وی با اشاره به برخی استانداردهای نادرست در صنایع بیان کرد: برای مثال در اصفهان یا استان مرکزی، صنایع ریز و درشت متعددی وجود دارد. گاهی مشاهده می‌کنیم که سهم یک کارخانه در کلان‌شهرها به گونه‌ای است که اگر برق آن قطع شود، برق تمام صنایع بزرگ و کوچک یک شهرستان کوچک را می‌تواند تأمین کند، اما متأسفانه این اتفاق نمی‌افتد. اکنون در بحث برق هم سیمان دورود و هم فروآلیاژ ازنا مشکل دارند که با وجود نزدیک به ۷۰۰ کارگر، برق آن‌ها به راحتی قطع می‌شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آقای سقاب اصفهانی می‌گفتند مهم‌ترین علت مصرف زیاد بنزین و سوخت، قیمت این محصول و این کالا است. برداشت من از صحبت‌های وزیر و آقای سقاب، بحث افزایش قیمت سوخت، اعم از گازوئیل و بنزین بود که اگر این مساله در شرایط فعلی روی دهد، موجب نگرانی است.

وی با بیان اینکه در چند وقت اخیر ما شوک‌های زیادی را در بازار تجربه کرده‌ایم، گفت: به بهانه‌های مختلف، ناگهان قیمت خودرو افزایش پیدا می‌کند و می‌گویند فولاد نداریم. واقعا نمی‌دانم چه اتفاقی می‌افتد که ظرف یک ماه چنین وضعیتی ایجاد می‌شود. یعنی این‌ها در انبارهایشان فولاد نداشتند؟ یا راه‌حلی هم برای واردات خودرو وجود ندارد تا بتوان قیمت خودرو را کنترل کرد؟ منظورم این است که متأسفانه با هر بهانه‌ای شاهد افزایش قیمت‌ها هستیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: به خدا قسم مردم واقعا در فشار هستند. حال اگر قیمت بنزین یا گازوئیل هم افزایش پیدا کند، دوباره تمام قیمت‌ها چند برابر خواهد شد که دولت باید مقداری مراقبت کند و مدیریت درستی داشته باشد. اگر قرار است صنایع را تعطیل کنند، واقعا نگران‌کننده است. شما در ابتدای امر می‌گویید حجم تعطیلی برق صنایع دو برابر خواهد شد و سپس سراغ صنایع شهرهای کوچک می‌روید؟ این واقعا قابل تحمل نیست و بسیار نگران‌کننده است.

وی خاطرنشان کرد: مردم در شهرهای کوچک تمام دارایی و زندگی خود را در همین مشاغل کارگری خلاصه کرده‌اند و متأسفانه همین زندگی کارگری را هم از آنان می‌گیرند. دلیل آن هم روشن است؛ امکان پیدا کردن شغل در شهری مانند تهران یا حتی اصفهان و اراک بسیار بیشتر از آن است که فردی در یک شهر کوچک زندگی کند و بخواهد شغلی، آن هم در بخش کارگری، پیدا کند. ناگهان فردی که مستأجر است یا می‌خواهد دخترش را به خانه بخت بفرستد یا برای زندگی فرزندش برنامه‌ریزی کند، از چرخه اشتغال خارج می‌شود و این مسئله او را نابود می‌کند.

لک‌علی‌آبادی بیان کرد: تذکر من به وزیر نفت و دولت این است که مراقب باشند. بعضی از نماینده‌ها هم در جلسه گفتند ما باید واقعیت را بپذیریم و باید به دولت کمک کنیم، باید ذهن مردم آماده شود و قیمت بنزین را بالا ببریم!

وی افزود: حتی اگر شرایط جنگی را کنار بگذاریم، شرایط اقتصادی به تنهایی فشار سنگینی بر مردم وارد کرده است. تذکر من به وزیر نفت این است که چرا از حالا درباره افزایش قیمت بنزین صحبت می‌شود و زمینه‌سازی صورت می‌گیرد، در حالی که افزایش قیمت در این حوزه واقعاً بنزینی بر آتش شعله‌ور شده اقتصاد کشور خواهد بود. باید بسیار مراقب باشند و حواسشان را جمع کنند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: من نمی‌گویم قیمت حامل‌های انرژی یا گازوئیل و بنزین در وضعیت ایده‌آلی قرار دارد یا نباید اصلاحی صورت گیرد. توجه داشته باشید وقتی می‌خواهند چیزی را گران کنند، می‌گویند نسبت به همه کشورها قیمت ما پایین است و از این دست حرف‌ها مطرح می‌شود؛ در صورتی که ما نسبت به کشورهای دیگر در سایر شاخص‌ها هم متفاوت هستیم و فقط می‌خواهیم قیمت بنزین‌مان را با آن‌ها یکی کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اکنون حقوق بازنشستگان، فرهنگیان و سایر اقشار چگونه می‌تواند پاسخگوی هزینه‌های زندگی آنها باشد؟ قیمت مسکن واقعاً بیداد می‌کند و اجاره‌بها کمر مردم را شکسته است. پس از آنکه قیمت بنزین و گازوئیل افزایش پیدا کند، موضوع تنها افزایش قیمت خود این کالاها نخواهد بود، بلکه به دنبال آن سایر بازارها هم گران خواهند شد. حمل‌ونقل هم گران خواهد شد و همان‌گونه که طلا و دلار بر بازار اثر می‌گذارند، سایر قیمت‌ها هم افزایش پیدا خواهد کرد. در نهایت دولت، با وجود تورم بالا، از افزایش قیمت بنزین به هدف مورد نظر خود نخواهد رسید و تنها موجب چند برابر شدن قیمت‌ها خواهد شد.

انتهای پیام/