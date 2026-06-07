ابلاغ پیام قالیباف به خانواده شهدای جنگ رمضان لامرد و مُهر

به گزارش ایلنا، طی آئینی در مصلی نمازجمعه لامرد، پیام‌ محمدباقر قالیباف به خانواده‌های معظم ۲۳ شهید شهرستان‌های لامرد و مهر در جنگ رمضان، از سوی سیدموسی موسوی به‌عنوان نماینده ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد. در این مراسم امام‌جمعه لامرد، رئیس دادگستری، دادستان، فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی و جمعی کثیری از مردم و مسئولان منطقه حضور داشتند.

همچنین هیئت رسانه‌ای بین‌المللی متشکل از خبرنگاران اقصی‌نقاط مختلف جهان ازجمله کشورهای اتریش، گرجستان، ایرلند، تونس، پاکستان و افغانستان به همراه رسانه‌های مطرحی همچون المیادین و العالم در این آیین حضور یافتند تا از نزدیک روایت جنایت آمریکایی ـ صهیونیستی علیه مردم مظلوم لامرد را به افکار عمومی جهان منتقل کنند.

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