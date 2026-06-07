خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

از سوی موسوی صورت گرفت؛

ابلاغ پیام قالیباف به خانواده شهدای جنگ رمضان لامرد و مُهر

ابلاغ پیام قالیباف به خانواده شهدای جنگ رمضان لامرد و مُهر
کد خبر : 1795248
لینک کوتاه کپی شد.

طی آئینی در مصلی نمازجمعه لامرد، پیام‌ رئیس مجلس شورای اسلامی به خانواده‌های ۲۳ شهید شهرستان‌های لامرد و مهر در جنگ رمضان، از سوی سیدموسی موسوی به‌عنوان نماینده ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد.

به گزارش ایلنا، طی آئینی در مصلی نمازجمعه لامرد، پیام‌ محمدباقر قالیباف به خانواده‌های معظم ۲۳ شهید شهرستان‌های لامرد و مهر در جنگ رمضان، از سوی سیدموسی موسوی به‌عنوان نماینده ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد. در این مراسم امام‌جمعه لامرد، رئیس دادگستری، دادستان، فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی و جمعی کثیری از مردم و مسئولان منطقه حضور داشتند.

همچنین هیئت رسانه‌ای بین‌المللی متشکل از خبرنگاران اقصی‌نقاط مختلف جهان ازجمله کشورهای اتریش، گرجستان، ایرلند، تونس، پاکستان و افغانستان به همراه رسانه‌های مطرحی همچون المیادین و العالم در این آیین حضور یافتند تا از نزدیک روایت جنایت آمریکایی ـ صهیونیستی علیه مردم مظلوم لامرد را به افکار عمومی جهان منتقل کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی