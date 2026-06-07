از سوی موسوی صورت گرفت؛
ابلاغ پیام قالیباف به خانواده شهدای جنگ رمضان لامرد و مُهر
طی آئینی در مصلی نمازجمعه لامرد، پیام رئیس مجلس شورای اسلامی به خانوادههای ۲۳ شهید شهرستانهای لامرد و مهر در جنگ رمضان، از سوی سیدموسی موسوی بهعنوان نماینده ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد.
به گزارش ایلنا، طی آئینی در مصلی نمازجمعه لامرد، پیام محمدباقر قالیباف به خانوادههای معظم ۲۳ شهید شهرستانهای لامرد و مهر در جنگ رمضان، از سوی سیدموسی موسوی بهعنوان نماینده ویژه رئیس مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد. در این مراسم امامجمعه لامرد، رئیس دادگستری، دادستان، فرماندهان سپاه و نیروی انتظامی و جمعی کثیری از مردم و مسئولان منطقه حضور داشتند.
همچنین هیئت رسانهای بینالمللی متشکل از خبرنگاران اقصینقاط مختلف جهان ازجمله کشورهای اتریش، گرجستان، ایرلند، تونس، پاکستان و افغانستان به همراه رسانههای مطرحی همچون المیادین و العالم در این آیین حضور یافتند تا از نزدیک روایت جنایت آمریکایی ـ صهیونیستی علیه مردم مظلوم لامرد را به افکار عمومی جهان منتقل کنند.