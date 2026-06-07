رئیس دفتر رهبر شهید انقلاب:
اثاثیه منزل رهبری شهید یک وانتبار بیشتر نبود
حجتالاسلام محمدیگلپایگانی با تاکید بر این که رهبری بی نظیر شهید امام خامنهای سایر فضائلشان را از نگاهها پنهان کرده بود، تصریح کرد: ایشان نه تنها فقیهی جامعالشرایط، بلکه یک عالم رجالی، شاعر، ادیب، جغرافیدان، تاریخدان، سیاستمدار برجسته، جامعهشناس و مردمشناس بزرگ بودند.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر شهید انقلاب، شب گذشته در جمع کارکنان بعثه مقام معظم رهبری در شبستان نجمه خاتون(س) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) با تبریک عید سعید غدیر به فضایل امیرالمؤمنین (ع) اشاره و اظهار داشت: اولین فضیلت حضرت علی علیه السلام تولد ایشان در خانه کعبه است و تنها فردی هستند که از کودکی در تمام ایام زندگی خود با پیامبر(ص) بودند.
وی با اشاره به ماجرای لیلةالمبیت و خوابیدن حضرت علی (ع) در رختخواب پیامبر(ص) در حالی که مشرکان نقشه ترور پیامبر(ص) را کشیده بودند، گفت: نبرد امیرالمؤمنین(ع) در جنگ خندق در مقابل عمربن عبدود نیز از افتخارات ایشان است که پیامبر(ص) فرمودند «ثواب ضربت علی (ع) در روز خندق از عبادت جن و انس افضل و بیشتر است.»
امام خمینی (ره) فرمودند: در میان تمام سلاطین و رؤسای جمهور دنیا انسانی خدمتگذارتر برای مردم بهتر از آقای خامنهای پیدا نمی شود.
رئیس دفتر رهبر شهید انقلاب با اشاره به نقش امیرالمرمنین(ع) در فتح مکه و شکستن بتهای خانه خدا گفت: حضرت علی علیه السلام بارها فرمودند «قبل از اینکه از میان شما بروم هر سؤالی دارید از من بپرسید»؛ این حرف را هیچ کسی جز امیرالمؤمنین(ع) نمی تواند بگویید زیرا ایشان به تمام علوم آگاهی داشتند.
وی با بیان اینکه بعد از رحلت پیامبر اکرم(ص) هیچ کس با فضیلتتر از امیرالمؤمنین(ع) نبود، گفت: عدهای نه تنها خلافت امیرالمؤمنین(ع) را غصب کردند؛ بلکه امام حسین علیه السلام را نیز در همان مجلس سقیفه به شهادت رساندند و به اسم اینکه مردم باید خلیفه را انتخاب کنند خسارت جبران ناپذیری را به اسلام زدند.
حجت الاسلام محمدیگلپایگانی با بیان اینکه بعد از ۱۴ قرن نوری به این سرزمین مقدس اسلامی تابید و این کشور به نور امیرالمؤمنین(ع) و اولاد طاهرینشان روشن شد، گفت: امروز در دنیا هیچ کشوری که یک مسلمان بخواهد با آرامش و بدون مانع عبادت و بندگی خدا را کند جز ایران پیدا نمیشود و این خیلی مهم است.
شاه جرأت نداشت یک وزیر را بدون اجازه آمریکا جابجا کند
وی با بیان اینکه امام خمینی(ره) کار بزرگی را انجام دادند، تصریح کرد: اولین کار مهم و بزرگ امام راحل این بود که نظام فاسد و ظالم شاهنشاهی را برانداختند؛ درحالی که فساد از در و دیوار مملکت می بارید و شاه جرأت نداشت یک وزیر خود را بدون اجازه آمریکا و اسرائیل جابجا کند.
امام شهید علاوه بر اینکه فقیه جامعالشرائط بود، یک عالم رجالی، شاعر و ادیب، جغرافیدان، سیاستمدار، تاریخدان، جامعه شناس، مردم شناس بزرگ، و ... بزرگ بودند
رئیس دفتر رهبر شهید انقلاب، دومین کار بزرگ امام خمینی(ره) را تأسیس نظام ولایت فقیه در کشور دانست و گفت: امام خمینی(ره) در عمر کوتاهشان بعد از پیروزی انقلاب کارهای مهمی را انجام دادند و مردم هم استقبال و مشایعت کردند.
وی با بیان اینکه امام خمینی(ره) فرمودند «در میان تمام سلاطین و رؤسای جمهور دنیا انسانی خدمتگذارتر برای مردم بهتر از آقای خامنهای پیدا نمی شود» گفت: با انتخاب بجای مجلس خبرگان رهبری بعد از رحلت امام خمینی(ره)، ایشان به عنوان رهبر انقلاب اسلامی ایران معرفی شدند و مشاهده کردیم که کشور را از کجا به کجا رساندند.
جوانان ایران نَفَس آمریکا و اسرائیل را بریدهاند
حجتالاسلام والمسلمین محمدیگلپایگانی ادامه داد: اگر ناو هواپیمابر آمریکا از کشورش به قصد یک کشور دیگر حرکت می کرد مسئولان آن کشور دستانشان را بالا می بردند، ولی امروز ما جوانانی داریم که نفس آمریکا و اسرائیل را بریده اند و همه این جوانان تربیت شدگان دست رهبر شهید ما هستند.
رئیس دفتر رهبر شهید انقلاب به یک نکته مهم اشاره کرد و گفت: من می توانم ادعا کنم که در دنیا مثل امام شهیدمان هیچ نظیری پیدا نمی شود و ایشان یک سر و گردن از همه سران دیگر کشورها بالاتر بودند.
رهبری شهید امام خامنهای سایر فضائلشان را از نگاهها پنهان کرد
حجتالاسلام محمدیگلپایگانی با بیان اینکه رهبری بی نظیر شهید امام خامنهای سایر فضائل ایشان را از نگاهها پنهان کرده بود، گفت: ایشان علاوه بر اینکه یک فقیه جامع الشرایط بود، بلکه یک عالم رجالی، شاعر، ادیب، جغرافیدان، تاریخ دان، سیاستمدار برجسته، جامعه شناس، مردم شناس بزرگ، و ... بودند و با وجود اینکه دنیا با همه جاذبه هایش در اختیارشان بود ولی با اقتدا به جدشان حضرت امیرالمؤمنین(ع) زاهدانه زندگی می کردند و اثاثیه منزل ایشان یک وانت بار بیشتر نبود و با اقشار ضعیف و متوسط جامعه حشر و نشر داشتند.