رشیدی در گفتوگو با ایلنا:
تا سیاست خودرویی اصلاح نشود، افزایش قیمت بنزین اجحاف به مردم است/ نمیشود هم پیاز را خورد و هم شلاق را
نایبرئیس کمیسیون انرژی مجلس با انتقاد از طرح مباحث مربوط به افزایش قیمت بنزین، تأکید کرد که تا زمانی که سیاست خودرویی کشور اصلاح نشود، هرگونه افزایش قیمت سوخت به معنای اجحاف به مردم خواهد بود. نمیتوان از یک سو مردم را ناچار به استفاده از خودروهای پرمصرف و گرانقیمت داخلی کرد و از سوی دیگر هزینه بنزین را افزایش داد؛ چرا که نمیشود هم پیاز را خورد و هم شلاق را»
محمد رشیدی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره اینکه با شرایط کشور، بحث بنزین و موضوع بهینهسازی مصرف سوخت مطرح شده است و این موضوع چگونه امکانپذیر است که هم کاهش ناترازی داشته باشیم و هم بتوانیم مردم را در این زمینه همراه کنیم، گفت: بحث مصرف بهینه و صرفهجویی از اموری است که باید اتفاق بیفتد. اما رخ دادن مصرف بهینه و صرفهجویی، لوازم خودش را میخواهد و سیاستهایی در این زمینه باید تغییر کند.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همانطور که بارها و بارها گفته شد، من معتقدم تا زمانی که سیاست خودرویی ما اصلاح نشود، مصرف بهینه بنزین محقق نخواهد شد. ما نمیتوانیم واقعاً به مردم اجحاف کنیم؛ یعنی بگوییم مردم، شما بنزین گران بخرید، در حالی که خودروهای اجباری نیز به شما دادهایم و باید از همین خودروهایی که در داخل تولید میشوند، به دلیل انحصار موجود، با قیمت بسیار بالا و مصرف بسیار زیاد استفاده کنید. نمیشود هم پیاز را خورد و هم شلاق را. ما نمیتوانیم چنین کاری با مردم انجام دهیم؛ این کار اشتباه است.
وی ادامه داد: من از ابتدا نیز گفتهام که با افزایش قیمت بنزین مخالفم، مگر آنکه ابتدا سیاست خودرویی خود را اصلاح کنیم. اکنون برای خودروسازهای داخلی بازاری ایجاد کردهایم؛ چون واردات را متوقف کرده بودیم و اکنون نیز اندکی واردات را با تعرفه آزاد کردیم. اما این تعرفه نیز به این معناست که دوباره برای همین خودروسازی داخلی بازار ایجاد کردهایم.
رشیدی تأکید کرد: من هم معتقدم که باید حتماً از تولید داخل حمایت کنیم. این موضوع جزو سیاستهای کلان نظام و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری است و همه ما به تولید داخل معتقدیم. اما چه نوع تولیدی؟ تولیدی که بهینه باشد. تولیدی که امروز در داخل بهینه نیست؛ یعنی بهرهوری را کاهش داده، موجب افزایش مصرف بنزین شده و خودروهای داخلی امروز دو برابر نرم جهانی مصرف میکنند.
وی با اشاره به مصرف بالای بنزین در کشور عنوان کرد: امروز مصرف در داخل موجب شده است که ما روزانه بیش از ۱۳۰ میلیون لیتر مصرف بنزین داشته باشیم، این مصرف به گازهای آلاینده تبدیل شود، سلامت مردم را به خطر بیندازد، هزینههای گزاف بهداشت و درمان را بر دوش ما بگذارد و از سوی دیگر، بخش زیادی از انرژی ما را هدر دهد؛ انرژیای که میتواند در داخل ارزآوری داشته باشد و به جای آنکه به گازهای آلاینده تبدیل شود، از بین میرود. نمیتوانیم همه این موارد را با مردم حساب کنیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: ابتدا باید سیاست خودرویی خود را اصلاح کنیم و به موازات اصلاح این سیاست، بتوانیم بگوییم که بهینهسازی در حال انجام است و پس از آن، سیاستهای قیمتی برای بنزین را نیز اعمال کنیم. اما چون این کار انجام نشده، به مردم اجحاف میشود.
وی در پاسخ به اینکه موضوع دیگری که اکنون مطرح است و با توجه به اینکه صنایع ما در حوزه نفت و پتروشیمی آسیب دیدهاند، بحث خاموشیها در کشور مطرح است و مردم از این بابت نگران هستند و اینکه آیا ما در تابستان و بهویژه در فصل زمستان با خاموشی مواجه خواهیم شد و آیا گاز صنایع ما قطع خواهد شد، گفت: اگر بخواهیم شعاری سخن بگوییم، قطعاً میگوییم خیر؛ اما اگر واقعبینانه به مسائل نگاه کنیم و صادقانه با مردم سخن بگوییم و آنان را آگاه کنیم، بله؛ هم با خاموشی مواجه خواهیم بود و هم صنایع ما با کمبود سوخت روبهرو خواهند شد.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش مدیریت سوخت برای جلوگیری از قطعی برق و گاز، گفت: ما باید این موضوع را مدیریت کنیم و بتوانیم با سیاستهای تشویقی و همچنین توسعه و تسریع در بهرهگیری از انرژیهای تجدیدپذیر، که در دسترس و زودبازده هستند، این کمبود را جبران کنیم؛ یعنی در کوتاهترین زمان ممکن آن را جبران نماییم.
وی با بیان اینکه انرژیهای تجدیدپذیر در مدیریت مصرف و بهینه مصرف کردن انرژی و سوخت بسیار مهم هستند، عنوان کرد: امروز بسیاری از افرادی که میخواهند در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، بهویژه پنلهای خورشیدی، سرمایهگذاری کنند، با شرایط مناسبی مواجه نیستند.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ما شرایط لازم را برای کسانی که امروز میخواهند از انرژیهای تجدیدپذیر استفاده کنند، تسهیل و فراهم نکردهایم؛ چه در زمینه زمینهایی که باید در اختیارشان قرار گیرد، چه در زمینه پستهایی که باید در دسترس باشند، چه در خصوص شرایط اتصال سریعتر به شبکه و چه در زمینه تسهیلاتی که باید در اختیار آنان قرار گیرد و صندوق نیز موظف به انجام آن شده است. این موارد امروز روان نیست و سرعت لازم را پیدا نکرده است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، هم صنایع ما با کمبود انرژی مواجهاند و هم تعدادی از فازهای گازی ما در عسلویه از مدار خارج شدهاند؛ البته در حال بازسازی سریع آنها هستیم تا هرچه زودتر به مدار بازگردند. همین عوامل باعث شده است که ناترازی در آن بخش تا حدودی تشدید شود.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش مردم در صرفهجویی و بهینهسازی مصرف گفت: مردم باید در این زمینه کمک زیادی کنند. بهترین کمک این است که از مردم درخواست کنیم در مصرف انرژی حداکثر همکاری را داشته باشند و صرفهجویی قابلتوجهی انجام دهند.
وی افزود: مدیریت مصرف در شرایط کنونی یک امر واجب است و مشارکت عمومی میتواند نقش مؤثری در حفظ پایداری شبکه انرژی، کاهش فشار بر زیرساختها و تأمین نیازهای کشور در بخشهای مختلف داشته باشد. اما این کافی نیست؛ برای اینکه بتوانیم صنایع خود را حفظ کنیم و از مدار خارج نشوند، باید در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر سرعت عمل بیشتری داشته باشیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز آن سرعتی که مدنظر ما در کمیسیون است، واقعاً محقق نشده و ما عقب هستیم. قرار بوده سالانه ۱۰ هزار مگاوات به ظرفیت تولید اضافه کنیم، در حالی که اکنون نزدیک به یک سال و اندی گذشته و حداکثر ۵ هزار مگاوات ممکن است تا پایان سال وارد مدار شود. این میزان کافی نیست و نسبت به برنامه حداقل ۵۰ تا ۶۰ درصد عقب هستیم. بنابراین باید سیاستهای تشویقی، تسهیلات و کاهش بوروکراسی اداری را با جدیت بیشتری دنبال کنیم.