موسوی در گفتوگو با ایلنا:
برخی با اظهارنظر یا اقداماتشان تاثیرات سوء بر امید اجتماعی، اعتماد عمومی و همبستگی ملی میگذارند
نماینده مردم مراغه و عجبشیر در مجلس در تحلیل پیام اخیر آیتالله سید مجتبی خامنهای گفت: برخی افرادی که خواسته یا ناخواسته با اظهارنظر یا اقداماتشان تاثیرات سوء بر امید اجتماعی، اعتماد عمومی و همبستگی ملی میگذارند، باید بدانند که ترک این فعل به یک ضرورت راهبردی برای حفظ منافع و امنیت ملی بدل شده است.
سید فرید موسوی در گفتوگو با ایلنا، درباره پیام اخیر آیتالله سید مجتبی خامنهای و توصیه ایشان به همگان گفت: بخشی از سخنان آیتالله سید مجتبی خامنهای بر یک نکته راهبردی در حوزه امنیت ملی تأکید دارد. اینکه در شرایطی که دشمن در عرصه تقابل مستقیم به اهداف خود نرسیده، تلاش میکند میدان نبرد را از حوزه نظامی به حوزه ادراک، افکار عمومی و تصمیمسازی منتقل کند.
نماینده مردم مراغه و عجبشی در مجلس افزود: در این چارچوب، «تابآوری مردم» و «دستگاه محاسباتی مسئولان» به عنوان دو هدف اصلی جنگ ترکیبی معرفی میشوند. معنای این گزاره آن است که اگر جامعه نسبت به آینده ناامید شود یا مدیران و تصمیمگیران در تحلیل واقعیتها دچار خطا شوند، دشمن بدون نیاز به دستاورد نظامی میتواند به بخشی از اهداف خود برسد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: از این منظر، حفظ امید اجتماعی، اعتماد عمومی و انسجام ملی از یک موضوع فرهنگی یا اجتماعی فراتر رفته و بخشی از مؤلفههای اقتدار و امنیت ملی محسوب میشوند. بنابراین «هرگونه اقدامی که موجب بدبینی و سرخوردگی آحاد مردم شود، نوعی کمک به دشمن این کشور و مردمانش محسوب میگردد.» این جمله مسئولیت ویژهای را متوجه مدیران و مسئولان میکند.
وی با بیان اینکه رهبر انقلاب در اینجا معیار را صرفاً نیت افراد قرار نمیدهند، تاکید کرد: ایشان بر نتیجه و اثر اجتماعی تصمیمات تأکید دارند. به بیان دیگر، هر سیاست، رفتار یا موضعگیری که سرمایه اجتماعی را تضعیف کند، اعتماد مردم را کاهش دهد یا احساس بیعدالتی و ناامیدی را گسترش دهد، ناخواسته در همان مسیری قرار میگیرد که دشمن برای آن برنامهریزی کرده است.
این عضو فراکسیون مستقلین ولایی مجلس گفت: برخی افرادی که خواسته یا ناخواسته با اظهارنظر یا اقداماتشان تاثیرات سوء بر امید اجتماعی، اعتماد عمومی و همبستگی ملی میگذارند، باید بدانند که ترک این فعل به یک ضرورت راهبردی برای حفظ منافع و امنیت ملی بدل شده است.