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عیادت دادستان مرکز کردستان از دختران قربانی کودک آزاری در سنندج

عیادت دادستان مرکز کردستان از دختران قربانی کودک آزاری در سنندج
کد خبر : 1794229
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دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کردستان با حضور در بیمارستان کوثر سنندج از ۲ دختر قربانی کودک آزاری عیادت کرد.

به گزارش ایلنا، در پی حادثه کودک آزاری در محله حاجی آباد سنندج، دادستان مرکز استان به نمایندگی از رئیس کل دادگستری استان کردستان با حضور در بیمارستان کوثر از این دختران قربانی کودک آزاری عیادت کرد.

محمد جباری در جریان عیادت از این دختران حادثه دیده از نزدیک در جریان روند درمان آنها قرار گرفت و دستورات لازم را برای ادامه فرآیند درمانی صادر کرد.

دادستان مرکز کردستان با تاکید بر برخورد قاطعانه با عوامل این حادثه تلخ و اسفناک اظهار کرد: بنا به دستور رییس کل دادگستری استان، پرونده قضایی در دادسرای سنندج برای متهمین تشکیل شده تا ضمن بررسی کامل، کلیه ابعاد این موضوع پرونده را تکمیل و در سریعترین زمان ممکن با عوامل این حادثه برابر قانون رفتار می شود.

وی افزود: پدر این دختران هم اکنون با صدور قرار بازداشت موقت در زندان بسر می برد و نامادری آنها جهت اخذ توضیحات به دادسرای سنندج احضار شده است.

 

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