بسم الله الرّحمن الرّحیم

با تبریک عید سعید غدیرخم و گرامیداشت سی‌وهفتمین سالگرد رحلت جانگداز بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمةالله‌علیه، به‌اطلاع ملّت بزرگ ایران، آزادگان جهان و علاقه‌مندان به رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله‌العظمی سیّدعلی حسینی خامنه‌ای‌ قدّس‌الله‌نفسه‌الزکیه می‌رساند، برنامه‌ریزی‌های لازم برای برگزاری باشکوه مراسم وداع، تشییع و تدفین امام مجاهد شهیدمان توسط دستگاه‌های مسئول و گروه‌های مردمی، در حال پیگیری است؛ لذا شایعات و برخی گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای درباره‌ی جزئیات این رویداد فاقد اعتبار است.



برنامه‌ها، اقدامات رسانه‌ای و جزئیات این رویداد عظیم در اطلاعیه‌های بعدی ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای‌ قدّس‌الله‌نفسه‌الزکیه اعلام خواهدشد. ان‌شاء‌الله.

دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی

۱۳ خرداد ۱۴۰۵