اطلاعیه شماره ۱ ستاد بزرگداشت عروج شهید آیتالله خامنهای؛
شایعات و گمانهزنیهای رسانهای درباره مراسم وداع و تشییع رهبر شهید فاقد اعتبار است
ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای تأکید کرد شایعات و برخی گمانهزنیهای رسانهای دربارهی مراسم وداع، تشییع و تدفین رهبر شهید فاقد اعتبار است.
به گزارش ایلنا، اطلاعیه شماره ۱ ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای به شرح ذیل است:
بسم الله الرّحمن الرّحیم
با تبریک عید سعید غدیرخم و گرامیداشت سیوهفتمین سالگرد رحلت جانگداز بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمةاللهعلیه، بهاطلاع ملّت بزرگ ایران، آزادگان جهان و علاقهمندان به رهبر شهید انقلاب اسلامی حضرت آیتاللهالعظمی سیّدعلی حسینی خامنهای قدّساللهنفسهالزکیه میرساند، برنامهریزیهای لازم برای برگزاری باشکوه مراسم وداع، تشییع و تدفین امام مجاهد شهیدمان توسط دستگاههای مسئول و گروههای مردمی، در حال پیگیری است؛ لذا شایعات و برخی گمانهزنیهای رسانهای دربارهی جزئیات این رویداد فاقد اعتبار است.
برنامهها، اقدامات رسانهای و جزئیات این رویداد عظیم در اطلاعیههای بعدی ستاد بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد شهید حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای قدّساللهنفسهالزکیه اعلام خواهدشد. انشاءالله.
دفتر حفظ و نشر آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی
۱۳ خرداد ۱۴۰۵