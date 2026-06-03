۲ هزار سالمند بدون سرپرست در جنگ رمضان رها شدند

به گزارش ایلنا، سلمان اسحاقی با اشاره به نشست اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با رئیس، معاونان و مدیران سازمان بهزیستی کشور، گفت: اعضا و رئیس کمیسیون در این نشست از تلاش‌های مجاهدانه، شبانه‌روزی و مسئولانه کارکنان سازمان بهزیستی در دوران جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان تقدیر و تشکر کردند.

وی افزود: در جریان این بحران، خدمات مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستی بدون وقفه ادامه یافت و خانه‌های سالمندان، مراکز نگهداری افراد دارای معلولیت و سایر مراکز وابسته به این سازمان توانستند خدمات خود را به صورت مستمر ارائه دهند که این موضوع قابل تقدیر است.

اسحاقی با اشاره به گستردگی وظایف سازمان بهزیستی، افزود: نکته قابل تأمل این است که تنها حدود ۱۲ درصد جامعه هدف سازمان بهزیستی را مستمری‌بگیران و حقوق‌بگیران تشکیل می‌دهند، اما این سازمان در حوزه‌های مختلف از جمله خدمات به معلولان، سالمندان، زنان سرپرست خانوار، مراکز ترک اعتیاد و سایر گروه‌های آسیب‌پذیر مسئولیت‌های گسترده‌ای بر عهده دارد.

وی ادامه داد: با وجود تعیین حدود ۱۷۰ مأموریت برای سازمان بهزیستی، تنها ۲.۸ درصد بودجه کشور به این سازمان اختصاص یافته است؛ در حالی که حدود ۸ میلیون فرد دارای معلولیت در کشور وجود دارد و بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر نیز از مددجویان مستقیم این سازمان هستند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به مطالبات اعضای کمیسیون از سازمان بهزیستی گفت: در این نشست موضوعاتی همچون تأمین اعتبار مورد نیاز برای پرداخت حق پرستاری تمامی افراد واجد شرایطی که در سامانه ثبت شده‌اند اما همچنان در صف انتظار قرار دارند، توزیع عادلانه و متوازن خدمات تخصصی در سراسر کشور از طریق ایجاد سازوکارهای تشویقی و همچنین تأمین وسایل و فناوری‌های کمک توانبخشی برای افراد دارای معلولیت مورد بررسی قرار گرفت.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس دوازدهم، افزود: اعضای کمیسیون تأکید داشتند که تأمین تجهیزات و فناوری‌های کمک توانبخشی نقش مهمی در افزایش استقلال فردی، ارتقای کیفیت زندگی و حضور مؤثر افراد دارای معلولیت در عرصه‌های اجتماعی، آموزشی و شغلی دارد.

اسحاقی ادامه داد: از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست، اجرای طرح غربالگری بیماری‌های جسمی زنان سرپرست خانوار، پیشگیری، شناسایی و درمان انواع سرطان در میان زنان تحت پوشش سازمان بهزیستی و همچنین توسعه خدمات حمایتی و درمانی برای این گروه از جامعه بود.

وی با اشاره به درخواست‌های مطرح شده از سوی رئیس سازمان بهزیستی، گفت: یکی از مطالبات اصلی این سازمان، ستاره‌دار شدن دفترچه خدمات درمانی افراد مبتلا به سرطان شناسایی‌شده در طرح غربالگری سلامت جسمی و همچنین بهره‌مندی این افراد از خدمات صندوق حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج بود.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: سازمان بهزیستی به عنوان متولی اصلی حمایت از افراد دارای معلولیت، وظیفه تأمین وسایل و فناوری‌های کمک توانبخشی یا پرداخت کمک‌هزینه خرید این تجهیزات را بر عهده دارد و این خدمات از مهم‌ترین ابزارهای توانمندسازی جامعه هدف به شمار می‌رود.

اسحاقی افزود: در سال گذشته با اختصاص اعتباری معادل یک هزار میلیارد تومان، امکان ارائه خدمات و تأمین وسایل کمک توانبخشی برای حدود ۱۴۰ هزار نفر از افراد دارای معلولیت در ۳۱ استان کشور فراهم شد، اما با وجود این اقدامات، تعداد زیادی از متقاضیان واجد شرایط همچنان در صف انتظار دریافت این خدمات باقی مانده‌اند.

این نماینده مجلس یادآور شد: در حال حاضر بیش از ۱۴۵ هزار نفر از افراد دارای معلولیت، به ویژه در دهک‌های پایین درآمدی، نیازمند دریافت وسایل و فناوری‌های کمک توانبخشی هستند و اعتبار پیش‌بینی شده برای سال جاری به میزان یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان پاسخگوی حجم نیازها و تعداد متقاضیان نیست.

ابراز نگرانی رئیس کمیسیون بهداشت از رها شدن ۲ هزار سالمند در دوران جنگ رمضان

وی با اشاره به دغدغه‌های مطرح شده از سوی رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفت: یکی از موضوعاتی که با انتقاد و ابراز نگرانی جدی رئیس کمیسیون بهداشت مطرح شد، وضعیت سالمندان در دوران جنگ بود؛ به گونه‌ای که در جریان جنگ رمضان، حدود ۲ هزار سالمند بدون سرپرست و تنها باقی مانده بودند که این مسئله موجب نگرانی جدی اعضای کمیسیون شد.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: بر همین اساس مقرر شد سازمان بهزیستی برنامه‌ریزی‌های لازم را برای شرایط بحرانی، جنگی و حوادث مشابه در دستور کار قرار دهد تا در آینده شاهد تکرار چنین اتفاقاتی نباشیم و سازوکارهای حمایتی لازم برای سالمندان و افراد آسیب‌پذیر از قبل پیش‌بینی شود.

اسحاقی با اشاره به روند سالمند شدن جمعیت کشور، گفت: در این نشست تأکید شد که در سال‌های آینده کشور با جمعیتی حدود ۳۰ میلیون سالمند مواجه خواهد بود؛ از این رو لازم است از هم‌اکنون زیرساخت‌های مورد نیاز در حوزه خدمات حمایتی، درمانی، توانبخشی و مراقبتی برای این جمعیت عظیم پیش‌بینی و تأمین شود.

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