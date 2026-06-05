طراحان استیضاح وزیر ارتباطات نماینده اقلیت هستند/ مخالفان وصل شدن اینترنت در موضوع مذاکره هم همین نگاه را دارند

به گزارش خبرنگار ایلنا، با گذشت حدود سه ماه از قطع اینترنت بین‌الملل در پی حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در نهم اسفند ۱۴۰۴، دولت سرانجام روند بازگرداندن دسترسی کشور به شبکه جهانی اینترنت را آغاز کرده است؛ اقدامی که با استقبال فعالان اقتصادی، کسب‌وکارهای آنلاین و بخش بزرگی از جامعه روبه‌رو شده، اما همزمان مخالفت جریان‌های تندرو را هم برانگیخته است؛ مخالفتی که اکنون در قالب طرح استیضاح ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، خود را نشان می‌دهد.

در روزهای پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، با توجه به شرایط جنگی و ملاحظات امنیتی، دسترسی به اینترنت بین‌الملل به شدت محدود و در مقاطعی عملاً قطع شد. اگرچه این تصمیم در روزهای نخست با استناد به شرایط ویژه کشور توجیه می‌شد، اما تداوم آن برای نزدیک به سه ماه، انتقادهای گسترده‌ای را از سوی فعالان اقتصادی، متخصصان حوزه فناوری و کاربران به دنبال داشت.

در این مدت هزاران کسب‌وکار اینترنتی با کاهش درآمد یا توقف فعالیت مواجه شدند. شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها، پژوهشگران و دانشجویان نیز از دشواری دسترسی به خدمات و منابع بین‌المللی گلایه داشتند. بسیاری از کارشناسان هشدار دادند که ادامه این وضعیت می‌تواند خسارت‌های بلندمدتی به اقتصاد دیجیتال کشور وارد کند.

دولت از همان هفته‌های نخست پس از پایان درگیری‌ها اعلام کرده بود که با عادی شدن شرایط امنیتی، بازگشت اینترنت بین‌الملل در دستور کار قرار خواهد گرفت. در نهایت هم با پیگیری‌ها و تصمیم‌گیری در سطوح مختلف حاکمیتی، روند اتصال مجدد کشور به اینترنت جهانی آغاز شد و بخش مهمی از محدودیت‌ها کاهش یافت.

اما درست در شرایطی که اینترنت بین‌الملل در حال بازگشت به وضعیت عادی است، برخی جریان‌های سیاسی که همواره از محدودسازی فضای مجازی حمایت کرده‌اند، مخالفت خود را با این روند آشکارتر از گذشته مطرح می‌کنند. این طیف معتقد است که دسترسی گسترده‌تر به اینترنت جهانی می‌تواند مخاطرات امنیتی و فرهنگی به همراه داشته باشد و از همین رو در ماه‌های اخیر انتقادهای خود از وزارت ارتباطات را افزایش داده است.

اوج این مخالفت‌ها را می‌توان در طرح بحث استیضاح ستار هاشمی مشاهده کرد. موضوعی که ناشی از اختلاف دیدگاه درباره سیاست‌گذاری اینترنت در کشور است. به اعتقاد آنان، وزیر ارتباطات امروز به نماد تلاش دولت برای بازگرداندن دسترسی عادی به اینترنت جهانی تبدیل شده و به همین دلیل هدف حملات سیاسی قرار گرفته است.در چنین شرایطی، تلاش برای استیضاح وزیر ارتباطات را می‌توان ادامه همان مناقشه قدیمی بر سر آینده اینترنت در ایران دانست؛ مناقشه‌ای که یک سوی آن بر دسترسی گسترده‌تر و توسعه اقتصاد دیجیتال تأکید دارد و سوی دیگر همچنان نگاه محدودکننده به فضای مجازی را دنبال می‌کند.

مصطفی پوردهقان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره به مطرح شدن استیضاح وزیر ارتباطات و فناوری از سوی برخی از جریانات در مجلس به دلیل وصل اینترنت بین‌الملل با دستور دولت گفت: چیزی که باید در این میان مشخص شود این است که افرادی که چنین مسلئه‌ای را مطرح می‌کنند نماینده افکار اقلیتی هستند که امروز مسائلی همچون عدم ارتباطات، عدم مذاکره، عدم اتصال اینترنت بین‌الملل و بسیاری از موضوعات دیگر را مطرح می‌کنند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن بیان کرد: این جریان اقلیت فقط تفکرشان منحصر به همین موضوع اینترنت نمی‌شود، در بحث مذاکرات هم مشاهده می‌کنید همین افراد مخالف مذاکره هستند. این‌ها در موضوعات دیگر در حوزه اقتصادی هم همین رفتار را دارند. در مباحث خودرویی که ما به دنبال راه‌حل برای آسایش مردم هستیم هم چنین تفکرات و نظراتی دارند و معمولاً در برابر هرگونه اصلاح، گشایش و تصمیمی که به بهبود شرایط زندگی مردم منجر شود، موضع مخالفت اتخاذ می‌کنند.

وی تاکید کرد: چیزی که برای همه حائز اهمیت است این است که دولت نبض واقعی جامعه را بشناسد و ببیند مطالبه مردم به چه سمتی است تا در همان مسیر حرکت کرده و به خواسته‌های آنان پاسخ دهد؛ چراکه موفقیت هر سیاستی در گرو همراهی با افکار عمومی و توجه به نیازهای واقعی جامعه است.

پوردهقان با اشاره به این که دولت وظیفه‌اش این است که مطالبه مردم را پاسخگو باشد، خاطرنشان کرد: همچنان که مجلس هم چنین وظیفه‌ای دارد تا ببیند نبض، خواسته و مطالبات جامعه در موضوعات مختلف چه چیزی را مطالبه می‌کند تا درخواست مردم را اجابت کند که سعی اکثر قاطبه نمایندگان مجلس هم همین است. نه اینکه ما ببینیم مردم دارند چه مطالبه‌ و درخواستی دارند، از دولتمردان و تصمیم‌گیران چه چیزی را می‌خواهند و ما بیاییم بگوییم؛ خیر، مردم اشتباه می‌کنند و ما باید مردم را هدایت کنیم یا از این تفکرات خاص که گفتم عده قلیلی دارند و مطرح می‌کنند.

وی یادآور شد: قطعا انقلابی که ما داشتیم بر سه مبنای آزادی، استقلال و جمهوریت بوده است. در ابتدای انقلاب ما بر اساس همین سه شعار جمهوری اسلامی را به ثمر رساندیم و هر سه این شعارها هم را در متون بندهای مختلف قانون اساسی گنجاندیم و همه این‌ها حقوق طبیعی و اولیه مردم هستند و باتوجه به همین حقوق حقه مردم باید مسائل را جلو ببریم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آقای وزیر در موضوع اینترنت از حق مردم دفاع کردند و دستور رئیس جمهور را اجرا کردند.

وی خاطرنشان کرد: البته ما هنوز در مسئله اینترنت به آن چیزی که انتظار داریم که نرمال باشد و طبیعی باشد، نرسیدیم. یعنی این‌گونه نیست که بگوییم حالا یک فتح‌الفتوحی اتفاق افتاده است. خیر، آن فضای عادی و معمولی که قبلا بود، برگشته است. ما تازه به دنبال این هستیم که به هر حال یوتیوب و اپلیکیشن‌هایی که مردم نیاز دارند هم باز شود.

این عضو کمیسیون صنایع بیان کرد: البته هر کسی هم باید کار خود را انجام دهند. عزیزان ما در حوزه امنیت باید امنیت را هم فراهم کنند، عزیزان ما در حوزه فرهنگ و ارشاد باید موضوعات اخلاقی که به هر حال در این اپلیکیشن‌ها دغدغه همه خانواده‌هاست را مدنظر قرار دهند، به هر حال آن فیلترهایی که نیاز است را مثل همه جوامع داشته باشیم.

وی تاکید کرد: اینکه ما بگوییم به واسطه اینکه حالا شاید امنیت در خطر بیفتد، یا فضای اخلاقی، کلش را ببندیم، واقعاً یک تفکر اشتباهی است. من هم باید از آقای وزیر تشکر کنم و چون این عده در اقلیت هستند، بابت استیضاح بعید می‌دانم که استیصاحی رخ دهد.

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