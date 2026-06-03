به گزارش ایلنا، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در نشستی با استاندار و اعضای شورای اطلاع‌رسانی آذربایجان شرقی، با اشاره به فلسفه وجودی روابط‌عمومی دستگاه‌های دولتی گفت: روابط‌عمومی دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی در گام نخست، وظیفه اطلاع‌رسانی را بر عهده دارند. منتهی در مقام دفاع، وظیفه اصلی همه آن‌ها نخست دفاع از شخص رئیس‌جمهور، دوم دفاع از عملکرد دولت و نهایتاً دفاع از عملکرد دستگاه مربوطه است.



رئیس شورای اطلاع دولت خاطرنشان کرد: حضور و وجود دکتر پزشکیان در رأس دولت جزء الطاف خفیه الهی است و از این بابت باید به تبریز و آذربایجان از بابت داشتن این فرزندی صبور، صادق، سالم و با قدرت تحمل و تساهل بسیار بالا تبریک گفت که چنین شخصیتی را تقدیم ملت ایران کرده است.



وی افزود: حضور رئیس‌جمهور با صبر و بردباری مثال‌زدنی در رأس دولت سبب شد تا ملت ایران درسی را که ایشان از حضرت امام خمینی فرا گرفته و با امام شهید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای تداوم بخشیده بود، در عملکرد وی به عینه ببینند.



حضرتی با تأکید بر ضرورت اصلاح در ساختار بوروکراتیک ابراز داشت: ما یکی از بزرگ‌ترین انقلاب‌های تاریخ را رقم زدیم اما علی رغم گذشت 47 سال از پیروزی انقلاب اسلامی هنوز در دیوان‌سالاری با کمبودها و موانعی مواجه هستیم که نیازمند اصلاح است. به‌عنوان‌مثال در شرایط جنگی با سبک کردن بوروکراسی دست و پا گیر بسیاری از مشکلات در کوتاه‌ترین زمان ممکن مرتفع شدند.



وی در خصوص جنگ روایت‌ها در اثنای جنگ رمضان گفت: در طی جنگ علی‌رغم وجود فاصله معنادار میان توان تکنولوژیک ما و دشمن در میدان نبرد بسیار خوب عمل کردیم. در حوزه اطلاع‌رسانی و جنگ روایت‌ها نیز تلاش بر این بود تا سه هدف مظلومیت و مقبولیت ملت ایران، اقتدار و توانایی دولت و نظامیان ایران و شرور و ضد مذاکره بودن دشمن به مخاطب ارائه شود.



رئیس شورای اطلاع‌رسانی گفت: روایت‌سازی و اطلاع‌رسانی در طول جنگ با همگرایی رسانه‌های داخلی حول محور دفاع از ایران، پای کار آمدن تمامی سفارت‌های ایران در خارج از کشور با نهضت ارسال پیام به سیاست‌مداران، شبکه‌های خارجی و مخالفین ترامپ و ورود برخی رسانه‌های خارجی بسیار موفق بود.

حضرتی گفت: راهبرد اطلاع‌رسانی در ایام پساجنگ معطوف به روایت سازندگی و روایت زندگی است و در این خصوص باید برنامه‌ریزی دقیق صورت بگیرد .



در این نشست، هریک از اعضای شورای اطلاع‌رسانی استان آذربایجان شرقی، دیدگاه‌ها و نظرات پیشنهادی خود را در خصوص ارتقای نظام اطلاع‌رسانی کشور بیان کردند.

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