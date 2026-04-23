واکنش تهران به تکرار اظهارات مقامهای آمریکایی در ترغیب به ترور ایرانیان
سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت: ترویج ترور از سوی آمریکا چیزی جز سقوط اخلاقی نیست.
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی در واکنش به تکرار اظهارات مقامهای آمریکایی در ترغیب به ترور ایرانیان، در شبکه ایکس نوشت: «رییس جمهور آمریکا قول کسی را منتشر کرده که توصیه به ترور - از نظر او - مخالفان توافق کرده است. آمریکا که زمانی خود را مهد دموکراسی، آزادی و ارزشهای انسانی معرفی میکرد، اکنون آشکارا به مروج تروریسم و خشونت و کشتار جمعی تبدیل شده است!
آیا جز سقوط کامل اخلاقی میتوان نام دیگری بر این وضعیت نهاد؟!»