خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
واکنش تهران به تکرار اظهارات مقام‌های آمریکایی در ترغیب به ترور ایرانیان

کد خبر : 1777174
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت: ترویج ترور از سوی آمریکا چیزی جز سقوط اخلاقی نیست.

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی در واکنش به تکرار اظهارات مقام‌های آمریکایی در ترغیب به ترور ایرانیان، در شبکه ایکس نوشت: «رییس جمهور آمریکا قول کسی را منتشر کرده که توصیه‌ به ترور - از نظر او - مخالفان توافق کرده است. آمریکا که زمانی خود را مهد دموکراسی، آزادی و ارزش‌های انسانی معرفی می‌کرد، اکنون آشکارا به مروج تروریسم و خشونت و کشتار جمعی تبدیل شده است!

آیا جز سقوط کامل اخلاقی می‌توان نام دیگری بر این وضعیت نهاد؟!»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
