پیام تسلیت رئیس دفتر پزشکیان به ناطق نوری
رئیس دفتر رئیسجمهوری در پیامی درگذشت والده همسر حجتالاسلام و المسلمین ناطق نوری را تسلیت گفت.
به گزارش ایلنا، متن پیام محسن حاجیمیرزایی، رئیس دفتر رئیسجمهوری، به شرح زیر است:
«حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای ناطق نوری (دامت توفیقاته)
درگذشت والده همسر بزرگوارتان را به جنابعالی و خانواده گرامی تسلیت میگویم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه رحمت و مغفرت الهی و برای حضرتعالی و سایر بازماندگان محترم صبر و سلامتی خواستارم و امیدوارم که الطاف پروردگار، تسلیبخش دلهای داغدار باشد.»