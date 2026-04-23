وحدت اولین پیام حساب مجازی شورای عالی امنیت ملی
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم پیام مشترک وحدت سران قوا را منتشر کرد.
به گزارش ایلنا، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در نخستین پیام نخستین حساب مجازی خود پیام وحدت سران قوا را بازنشر کرد.
در این پیام آمده: در ایران ما تندرو و میانهرو وجود ندارد؛
همه ما «ایرانی» و «انقلابی» هستیم و با اتحاد آهنین ملت و دولت، با تبعیت کامل از رهبر معظم انقلاب متجاوز جنایتکار را پشیمان خواهیم کرد.
یک خدا، یک رهبر، یک ملت، و یک راه؛ آن هم راه پیروزی ایرانِ عزیزتر از جان.