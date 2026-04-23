پیام تبریک دادستان کل کشور به مناسبت سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
دادستان کل کشور با صدور پیامی فرا رسیدن سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تبریک گفت.
به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، متن پیام حجت الاسلام والمسلمین موحدی آزاد بدین شرح است:
فرمانده محترم کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
با سلام و تحیت؛
در سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ضمن گرامیداشت تلاشها و زحمات جنابعالی و تمامی پاسداران سرافراز انقلاب اسلامی، از مجاهدتها و خدمات مستمرتان در مسیر ایجاد اقتدار و امنیت یاد میشود. نقشآفرینی خالصانه نیروهای متعهد و متخصص در پیشبرد مأموریتهای محوله، سرمایهای ارزشمند برای کشور و جامعه به شمار میآید.
بیتردید تلاشهای ستودنی و شبانهروزی اعضای این مجموعه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم، پشتوانهای مهم برای ارتقای امنیت، آرامش و اقتدار کشور بوده است. این حضور مؤثر و مسئولانه نشان از روحیه خدمت و پایبندی به ارزشهای حرفهای دارد.
امید است با اتکا به تجربههای گذشته، دانش امروز و آیندهنگری در مسیر پیشرو، این نهاد بتواند همچنان با همدلی و همکاری، گامهای مؤثری در جهت اعتلای کشور و خدمت به مردم بردارد. سالروز تشکیل این مجموعه پرافتخار را به تمامی خادمین این کشور و خانوادههای ارجمندشان تبریک و تهنیت عرض میکنم.
محمد موحدیآزاد
دادستان کل کشور