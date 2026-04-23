پیام تبریک دادستان کل کشور به مناسبت سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

فرمانده محترم کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

با سلام و تحیت؛

در سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ضمن گرامی‌داشت تلاش‌ها و زحمات جناب‌عالی و تمامی پاسداران سرافراز انقلاب اسلامی، از مجاهدت‌ها و خدمات مستمرتان در مسیر ایجاد اقتدار و امنیت یاد می‌شود. نقش‌آفرینی خالصانه نیروهای متعهد و متخصص در پیشبرد مأموریت‌های محوله، سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور و جامعه به شمار می‌آید.

بی‌تردید تلاش‌های ستودنی و شبانه‌روزی اعضای این مجموعه در جنگ‌ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم، پشتوانه‌ای مهم برای ارتقای امنیت، آرامش و اقتدار کشور بوده است. این حضور مؤثر و مسئولانه نشان از روحیه خدمت و پایبندی به ارزش‌های حرفه‌ای دارد.

امید است با اتکا به تجربه‌های گذشته، دانش امروز و آینده‌نگری در مسیر پیش‌رو، این نهاد بتواند همچنان با همدلی و همکاری، گام‌های مؤثری در جهت اعتلای کشور و خدمت به مردم بردارد. سالروز تشکیل این مجموعه پرافتخار را به تمامی خادمین این‌ کشور و خانواده‌های ارجمندشان تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

محمد موحدی‌آزاد

دادستان کل کشور