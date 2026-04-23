محکومیت شدید جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی
اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه، ادامه جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه از جمله اقدامات جنایتکارانه این رژیم طی روزهای اخیر در کشتار غیرنظامیان و ترور فعالان فلسطینی را به شدت محکوم کرد.
بقائی با اشاره به اینکه از زمان اعلام آتشبس در نوار غزه تاکنون حدود ۸۰۰ فلسطینی، که تعداد زیادی از آنها زن و کودک هستند، در حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدهاند، افزود: رژیم اشغالگر با هماهنگی آمریکا، آتشبس صوری را به پوششی برای ادامه نسلکشی و پیشبرد طرح امحای استعماری فلسطین تبدیل کرده است.
بقائی با اشاره به مسئولیت مستقیم دولت آمریکا در جنایات ارتکابی رژیم صهیونیستی به دلیل تداوم حمایتهای نظامی و سیاسی از این رژیم، بر تعهد قانونی و اخلاقی همه دولتها، سازمان ملل متحد و نهادهای حقوق بشری و نیز سازمان همکاری اسلامی برای اقدام قاطع و مسئولانه جهت توقف این جنایات و پاسخگوکردن جنایتکاران تاکید کرد.