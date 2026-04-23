متجاوز جنایتکار را با اتحاد آهنین ملت و دولت پشیمان خواهیم کرد
کد خبر : 1777146
رئیس مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:متجاوز جنایتکار را با اتحاد آهنین ملت و دولت پشیمان خواهیم کرد.
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
در ایران ما تندرو و میانهرو وجود ندارد؛
همه ما «ایرانی» و «انقلابی» هستیم و با اتحاد آهنین ملت و دولت، با تبعیت کامل از رهبر معظم انقلاب متجاوز جنایتکار را پشیمان خواهیم کرد.
یک خدا، یک رهبر، یک ملت، و یک راه؛ آن هم راه پیروزی ایرانِ عزیزتر از جان.