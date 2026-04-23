متجاوز جنایتکار را با اتحاد آهنین ملت و دولت پشیمان خواهیم کرد

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

در ایران ما تندرو و میانه‌رو وجود ندارد؛

‌همه ما «ایرانی» و «انقلابی» هستیم و با اتحاد آهنین ملت و دولت، با تبعیت کامل از رهبر معظم انقلاب متجاوز جنایتکار را پشیمان خواهیم کرد.

یک خدا، یک رهبر، یک ملت، و یک راه؛ آن هم راه پیروزی ایرانِ عزیزتر از جان.

انتهای پیام/