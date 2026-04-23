۰۳ / ۰۲ / ۱۴۰۵ - ۲۰:۰۳:۰۵

سازمان اطلاعات سپاه:

محبوبیت ترامپ به ۳۵ درصد ریزش کرده است

سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به ریزش محبوبیت رئیس دولت آمریکا به زیر ۳۵درصد و همچنین استعفای تعدادی مقامات سیاسی، امنیتی و نظامی آمریکا و افزایش انتقادات از دونالد ترامپ، مطرح کرد: سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا تصمیم ندارد، دولت را از دالان اطلاعات غلط خارج کند؟!