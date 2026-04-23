سازمان اطلاعات سپاه:
محبوبیت ترامپ به ۳۵ درصد ریزش کرده است
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به ریزش محبوبیت رئیس دولت آمریکا به زیر ۳۵درصد و همچنین استعفای تعدادی مقامات سیاسی، امنیتی و نظامی آمریکا و افزایش انتقادات از دونالد ترامپ، مطرح کرد: سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا تصمیم ندارد، دولت را از دالان اطلاعات غلط خارج کند؟!
به گزارش ایلنا، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حساب کاربری خود در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«رئیس دولت آمریکا در حالی از تفرقه در ایران حرف میزند که در طول ۵۰ روز جنگ؛
- محبوبیتاش به ۳۵ درصد ریزش کرده
- ۶ مقام سیاسی و امنیتی و ۲۰ ژنرال نظامی استعفا دادن
- دهها نماینده کنگره و سنا از عملکردش به شدت انتقاد دارن
- ۶ حامی رسانهای سرسخت اش از همراهی با او عذرخواهی کردهاند.
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا تصمیم ندارد، دولت را از دالان اطلاعات غلط خارج کند؟!»