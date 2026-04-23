پیام تسلیت پزشکیان به ناطق نوری
رئیس جمهور در پیامی با تسلیت درگذشت والده همسر مکرمه حجت‌الاسلام ناطق نوری، برای آن فقیده سعیده رحمت و رضوان الهی و برای بازماندگان معزز صبر و بردباری مسئلت کرد.

به گزارش ایلنا،  مسعود پزشکیان در پیام تسلیت درگذشت والده همسر مکرمه حجت‌الاسلام والمسلمین ناطق نوری تصریح کرد: این بانوی فاضله عمر پربرکت خود را در مسیر خدمت به ارزش‌های اسلامی و همراهی با مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین رسولی محلاتی سپری نمود.

متن پیام تسلیت رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای ناطق نوری (دامت برکاته)

درگذشت والده همسر مکرمه را به جنابعالی صمیمانه تسلیت عرض می‌کنم. این بانوی فاضله عمر پربرکت خود را در مسیر خدمت به ارزش‌های اسلامی و همراهی با مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین رسولی محلاتی سپری نمود. اینجانب برای آن فقیده سعیده رحمت و رضوان الهی و برای همسر مکرمه جنابعالی و سایر بازماندگان معزز صبر و بردباری از درگاه خداوند یکتا مسئلت دارم.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران

