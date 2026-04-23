اختصاص ۵۰ همت به بخش امنیت غذایی کشور

به گزارش ایلنا، محمدجواد عسگری با بیان این که ما در شرایط جنگی قرار داریم و قطعا امینت غذایی و تامین کالاهای اساسی، یکی از کارهای مهم و اثرگذار است تا مردم بتوانند بی‌دغدغه به زندگی خود ادامه دهند، گفت:خوشبختانه بندر کاملا فعال است، کالاها ترخیص شده و درحال تخلیه هستند. نهایتا این کالاها بارگیری و آماده انتقال به مقاصد موردنظر می‌شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس بیان کرد: توفیقی شد تا از نزدیک از نحوه ترخیص، تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی بازدیدی داشتیم. روند، یک روند روبه رشد و مطلوبی است. همانطور که مردم ما شب‌ها کف میدان هستند، امروز فرزندان مردم در مجلس و دولت با جدیت در راستای تامین کالاهای اساسی تلاش می‌کنند.

به گزارش ایسنا، وی افزود: نهاده به میزان کافی وجود دارد و بهره‌برداران نسبت به خرید نهاده‌ مورد نیاز در اسرع وقت اقدام کنند. فضا را باید به گونه‌ای جلو ببریم تا مثل فضای پیش از جنگ بتوانیم در حوزه تولید نقش آفرینی کنیم.

عسگری در ادامه گفت: در مجلس شورای اسلامی و در قالب قانون برنامه هفتم پیشرفت و توسعه، برنامه‌ریزی کردیم تا بر اساس سنجه‌ها جلو برویم. امروز نیز دشمن جنگ را به ما تحمیل کرده و این نباید باعث شود تا از برنامه هفتم توسعه عقب بیفتیم. در بحث نیازمندی‌های جامعه، رشد و تعالی ما باید در فضای مطلوبی انجام شود. در بحث امنیت غذایی تمهیدات خوبی در نظر گرفته شده است.

وی اظهار کرد: ما نقدینگی خوبی با اعتبار ۵۰ همت به بخش امنیت غذایی اختصاص دادیم. هیچ دستگاهی حق ندارد کوتاهی کند و دستگاه‌هایی مانند بانک کشاورزی و مجموعه‌های دیگر باید مسیر را هموار کنند. ما آمادگی داریم تا هرجا که نیاز بود قانون اصلاح شود، در اسرع وقت این کار را انجام دهیم تا مسیر کاملا آسان شود و در حوزه تامین کالای اساسی هیچ نگرانی وجود نداشته باشند.

وی ادامه داد: در این جنگ رمضان، پیروز جنگ جمهوری اسلامی ایران بود. باید این پیروزی را تکمیل کنیم و در راستای تکمیل این پیروزی، همه ما باید شبانه‌روزی کار کنند. همکاران در بندر با جدیت کار می‌کنند و در بازدید از بندر کارها بدون وقفه درحال انجام است. مردم دغدغه‌ای درخصوص افزایش قیمت داشتند، ما سازمان تعزیرات حکومتی و بازرسی اصناف را پای کار آوردیم و در حال تلاش هستیم تا هرچه سریع‌تر افزایش قیمت را کنترل کنیم.

