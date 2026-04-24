سختگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور:
معاملات عادی نسبت به اسناد مالکیت سبزرنگ در حال حاضر ممنوع است
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه معاملات عادی نسبت به اسناد مالکیت سبزرنگ در حال حاضر ممنوع است، گفت: با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اگر معامله عادی انجام شود دیگر به هیچ دعوایی در این زمینه رسیدگی نمیشود.
اعظم قویدل سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که در سال گذشته اعلام شد حدود ۲۰ میلیون ملک و زمین فاقد سند در کشور هستند آیا در این زمینه تغییری ایجاد شده است و در حال حاضر آماری درخصوص املاک فاقد سند وجود دارد، گفت: قطعاً این آمار کمتر شده است. ما در قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند، بیش از یک میلیون رأی صادر کردهایم که بیش از ۴۰۰ هزار رأی مثبت بوده است و با هر رأی مثبت، یک قطعه ملک دارای سند مالکیت میشود.
وی ادامه داد: یعنی هرچه برای واحدهای ثبتی براساس قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند یا قانون الحاق رأی مثبت صادر شود، ملکی که فاقد سند مالکیت است، سنددار میشود و قاعدتاً آمار املاک فاقد سند بهصورت روزانه کاهش پیدا میکند. این رقم ۲۰ میلیون هم یک رقم حدودی بود که در سال گذشته اعلام شد و عمدتاً میتوانیم آن را شامل آپارتمانهای فاقد پایان کار بدانیم.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره کاهش ورودی پروندهها به قوه قضاییه با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات گفت: قطعا این قانون باعث کاهش ورودی پروندههای قضایی شده است اما در حال حاضر نمیتوان آمار دقیقی در این باره ارائه دهم اما وقتی معاملهای در سامانه ثبت میشود و بهصورت رسمی در دفتر اسناد رسمی به ثبت میرسد، قاعدتاً این کار باعث میشود از جعل و کلاهبرداری جلوگیری شود، همچنین این اقدام از فروش مال غیر جلوگیری میکند، از اختلافاتی که ممکن است در خصوص ثمن معامله یا تحویل ملک مورد معامله به وجود بیاید با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات پیشگیری میشود.
قویدل ادامه داد: همه این دعاوی زمانی که معامله رسمی انجام میشود اساساً حذف میشود. همانطور که در قانون الزام هم گفته شده، پس از اجرای این قانون اگر معامله عادی انجام شود دیگر به هیچ دعوایی در این زمینه رسیدگی نمیشود چراکه با اجرای این قانون اساساً این دعوا ایجاد نمیشود که بخواهد در این زمینه رسیدگی شود. بنابراین زمانی که معاملات رسمی انجام میدهیم، خودبهخود خیلی از دعاوی حقوقی و کیفری از بین میرود.
وی گفت: معاملات عادی نسبت به اسناد مالکیت سبزرنگ در حال حاضر ممنوع است و تاکنون هم بیش از ۹ میلیون برگ سند مالکیت سبزرنگ صادر شده است. البته در حال حاضر املاکی در سطح کشور وجود دارد که اساساً فاقد سند مالکیتاند. وقتی سند مالکیت وجود ندارد، معاملهش هم بهصورت عادی انجام میشود.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره اسناد قولنامهای گفت: از دوازدهم آذر، سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی (سامانه ساغر) راهاندازی شده و افراد میتوانند ادعایشان در این زمینه را ثبت کنند. ضمن اینکه حتی بدون ثبت ادعا چون هنوز ادعا الزامی نیست، میتوانند در قانون تعیین تکلیف و درخواست سند مالکیت بدهند و سند مالکیتشان را اخذ کنند. از زمانی که راهاندازی رسمی شود، ثبت در سامانه ساغر هم الزامی میشود. با توجه به این موضوع درخواستهایمان در اجرای قانون تعیین تکلیف در سال ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۳، ده درصد افزایش داشته است.
قویدل همچنین درباره خسارات وارد شده به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در طول جنگ چهل روزه گفت: متأسفانه به بعضی از ساختمانهای ما در طول جنگ خسارت وارد شده است و آسیب دیده اند.