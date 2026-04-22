معاون وزیر کشور عنوان کرد

تامین کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی/ کمبود کالایی در استان‌ها مشاهده نشده است

تامین کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی/ کمبود کالایی در استان‌ها مشاهده نشده است
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور گفت: وضعیت کالاهای اساسی و ضروری در استان‌ها با هدف پیش‌گیری از هرگونه کمبود، بصورت روزانه مورد بررسی قرار می‌گیرد و با پیگیری از طریق دستگاه‌های اجرایی ملی، نیازهای استان‌ها برطرف می‌شود.

به گزارش ایلنا، مهدی دوستی با اشاره به اقدامات انجام شده برای رفع نیازهای استان‌ها، افزود: خوشبختانه در روزهای اخیر هیچگونه کمبود کالایی در استان‌ها مشاهده نشده است.

معاون وزیر کشور گفت: با تدابیری که از طرف دولت اندیشیده شده است، تامین کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی برای ماه‌ها انجام شده است.

بنابر اعلام پایگاه اطلاع رسانی دولت، مهدی دوستی افزود: علیرغم خودکفایی کشور در تامین بسیاری از کالاهای اساسی و ضروری، باتوجه به همسایگی ۱۶ استان ما با ۱۵ کشور، این موضوع ظرفیت بسیار خوبی برای توسعه مبادلات تجاری به وجود آورده است.

