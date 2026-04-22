سوءاستفاده از شرایط موجود کشور علیه سفره‌ مردم، خط قرمز ماست

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در جمع تعدادی از مقامات عالی قوه قضاییه و روسای دادگستری استانها، با اشاره به موضوع بسیار حائز اهمیت حمایت از معیشت مردم با توجه به جنگ تحمیل شده به کشور، اظهار کرد: قوه قضاییه همانگونه که استمرار برخورد قاطع و قانونی با خائنین و همکاران دشمن غدّار و مکار را بخشی از آرایش جنگی خود و متناسب با شرایط و ضرورت‌های کشور می‌داند، نظارت دائمی بر وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم عزیز و قهرمان ایران را هم وظیفه مهم خود قلمداد می‌کند.

رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: با چشمانی بیدار، مراقب جبهه و پشت جبهه باشیم.

رئیس دستگاه قضا به موضوع برخورد با عناصر محتکر و گرانفروش نیز گریزی زد و بیان داشت: یکی از اهداف ثابت دشمن، ضربه زدن به اقتصاد کشور برای از بین بردن پایداری و تاب‌آوری مردم است که تا کنون در این زمینه هم مانند عرصه‌های دیگر جبهه نبرد شکست خورده است؛ از همین‌رو، بار دیگر خطاب به کلیه‌ی مسئولان ذیربط قضایی در سراسر کشور مؤکداً تاکید می‌کنم که هم از حیث تکالیف مستقیم خود و هم از حیث مساعدت به دولت، به مقولات مرتبط با معیشت مردم و کنترل بازار، ورود جدی داشته باشند؛ قطعاً به هیچ وجه قابل قبول نخواهد بود که کسانی بخواهند با هدف انتفاع مادی، از شرایط موجود، بر علیه معیشت مردم سوء‌استفاده کنند؛ بدون‌تردید و به طور قطع، وفق قانون و در نهایت قاطعیت، با عناصر محتکر و گران‌فروش، بویژه در حوزه‌ی کالا‌های اساسی و مایحتاج مردم، برخورد خواهد شد.

رئیس عدلیه عنوان کرد: محتکران و گرانفروشان کالا‌های اساسی منتظر برخورد قاطع و بدون مماشات عدلیه باشند. سوءاستفاده از شرایط موجود کشور علیه سفره‌ی مردم، خط قرمز ماست.

رییس قوه قضائیه در ابتدای سخنان خود در این نشست با تبریک سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: سپاه در تاریخ شناخته‌شده‌ی ما، یک پدیده‌ی شاید بی‌نظیری است؛ یعنی نهادی است که ولادت و رشد و نمای آن، در صحنه‌ی انقلاب، آن هم در عرصه‌ی دشوارترین آزمون‌های انقلاب بود.

وی تاکید کرد: سپاه مولود مبارک و عزیز انقلاب است. این نهاد مقدس، الحق در پاسداری از انقلاب و دستاورد‌های آن، ممتاز و برجسته بوده است. در دفاع مقدس هشت ساله، سپاه به بلوغ و تعالی رسید؛ در دفاع مقدس ۱۲ روزه، سپاه رژیم‌های متجاوز و مستکبر و دارای قدرت مادی صهیونی و آمریکا را به هزیمت کشاند و در جنگ رمضان، سپاه با همراهی سایر قوای مسلح ایران اسلامی، مناسبات و معادلات منطقه‌ای و جهانی را دگرگون و متحول ساخت.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای اضافه کرد: سپاه همواره عامل به دستور قرآنی «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَیْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّکُمْ» بوده است. در جنگ رمضان، دنیا اقتدار رزمی و تسلیحاتی سپاه عزیز اسلام را درک کرد. اما مافوق این اقتدار رزمی و تسلیحاتی، آنچه که برجستگی و عزت سپاه را مضاعف می‌سازد، معجزه ایمان و اراده سپاهیان اسلام است.

رییس عدلیه با بیان اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، طلایه‌دار مکتب مقاومت است تصریح کرد:

سپاه رکن رکین مکتب مقاومت است. گام‌های سپاهیان اسلام استوار است؛ عزم‌های‌شان جزم است؛ جانبازی برای دین خدا برای شان مدال افتخار است؛ سپاهیان ما، مجمع همه خوبی‌ها و فضیلت‌هایی هستند که در قرآن و روایات برای جنود الله قید و ذکر شده است. بر دستان سپاهیان عزیز، این سربازان مخلص نایب برحق امام زمان (عج) رهبری معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای (حفظه‌الله) بوسه می‌زنیم و یاد و خاطره همه شهدای سپاه را گرامی می‌داریم.

قاضی القضات همچنین با اشاره به شرایط حال کشور گفت: امروز خود رسانه‌های غربی اذعان دارند که رییس جمهور آمریکا برای خارج شدن از وضعیت شکست کامل بعد از وارد شدن در جنگ با ایران دچار وضعیت غیر عادی و بدون تعادل شده است البته مامیگوییم از ابتدا این موجود پست چنین بود، دستان رزمندگان ما بر روی ماشه است. ما اگر چه میز دیپلماسی را ترک نکرده‌ایم، اما با توجه به مکر و خدعه دشمن تمام تمرکزمان بر روی میدان رزم با دشمن متجاوز است.

وی تاکید کرد: گفته بودیم دشمن در جایگاهی نیست که برای ما «زمان» تعیین کند امروز هم بر این موضوع همچنان تاکید داریم دشمنان و جانیان صهیونیستی و امریکایی که در به شهادت رساندن ایرانیان نقش داشتند، بدانند دست انتقام سربازان اسلام عزیز بر گردن‌شان فرود می‌آید.

فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِینَ أَجْرَمُوا وَکَانَ حَقًّا عَلَیْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ.

انتهای پیام/