به گزارش ایلنا، مهدی طغیانی با اشاره به اینکه دستگاه های اقتصادی دولت تمام تلاش خود را برای حل مشکلات بانکی، مالیاتی و معیشتی مردم در شرایط فعلی به کار گیرند گفت: در حال حاضر وضعیت درآمدها به گونه ای نبوده است که بانک ها و زیرمجموعه های اقتصادی دولت بخواهند برای دریافت اقساط بانکی و مالیاتی مردم را تحت فشار قرار بدهند.

وی افزود: اینکه در شرایط فعلی بانک ها برای دریافت سررسید اقساط وام ها دائما به وام گیرندگان پیامک ارسال کنند و یا اینکه تماس تلفنی برقرار نمایند اصلا این موضوع پذیرفتنی نبوده چرا که در این وضعیت درآمد کسبه و بازاریان به نحوی نیست که بخواهند در موعد مقرر اقساط را پرداخت کنند؛ بنابراین می شود ملاحظات را انجام داد و پس از اینکه جنگ به اتمام رسید و بازار وضعیتی پایدار به خود گرفت پرداخت اقساط را انجام دهند.

این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: در حال حاضر همه باید دست به دست هم دهند تا مردم دچار مشکل معیشتی و اقتصادی نشوند و شرایط را برای بهبود وضعیت اقتصادی هموار کرد تا شاهد رضایتمندی مردم باشیم.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: دولت باید نظارت ها بر بازار را بیشتر کند تا بازار در شرایط کنونی دچار تلاطم نشود و با افرادی که بخواهند در بازارهای مختلف اختلال ایجاد کنند برخورد کند؛ قطعا نظارت ها می تواند تعادل و پایداری را بوجود بیاورد.

