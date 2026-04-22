طغیانی:
ارسال دائم پیامک و تماس با وامگیرندگان برای دریافت سررسید اقساط، پذیرفتنی نیست
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اینکه در شرایط فعلی بانک ها برای دریافت سررسید اقساط وام ها دائما به وام گیرندگان پیامک ارسال کنند و یا اینکه تماس تلفنی برقرار نمایند اصلا این موضوع پذیرفتنی نبوده چرا که در این وضعیت درآمد کسبه و بازاریان به نحوی نیست که بخواهند در موعد مقرر اقساط را پرداخت کنند؛ بنابراین می شود ملاحظات را انجام داد و پس از اینکه جنگ به اتمام رسید و بازار وضعیتی پایدار به خود گرفت پرداخت اقساط را انجام دهند.
به گزارش ایلنا، مهدی طغیانی با اشاره به اینکه دستگاه های اقتصادی دولت تمام تلاش خود را برای حل مشکلات بانکی، مالیاتی و معیشتی مردم در شرایط فعلی به کار گیرند گفت: در حال حاضر وضعیت درآمدها به گونه ای نبوده است که بانک ها و زیرمجموعه های اقتصادی دولت بخواهند برای دریافت اقساط بانکی و مالیاتی مردم را تحت فشار قرار بدهند.
این نماینده مردم در مجلس بیان کرد: در حال حاضر همه باید دست به دست هم دهند تا مردم دچار مشکل معیشتی و اقتصادی نشوند و شرایط را برای بهبود وضعیت اقتصادی هموار کرد تا شاهد رضایتمندی مردم باشیم.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: دولت باید نظارت ها بر بازار را بیشتر کند تا بازار در شرایط کنونی دچار تلاطم نشود و با افرادی که بخواهند در بازارهای مختلف اختلال ایجاد کنند برخورد کند؛ قطعا نظارت ها می تواند تعادل و پایداری را بوجود بیاورد.