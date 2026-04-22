دشمن در محاسبه فروپاشی نظام اسلامی دچار خطای راهبردی شد/ نام و تفکر انقلاب اسلامی امروز فراتر از مرزها امتداد یافته است

به گزارش ایلنا، حسین امامی‌راد در جمع مدیران شهرستان گلبهار، در جلسه شورای اداری این شهرستان، گفت: جنگ رمضان سومین جنگی است که در طول ۴۷ سالِ پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به کشور و ملّت ما تحمیل شد و صحنه‌گردان و پشت صحنه همه این جنگ‌ها، آمریکا بوده است.

وی در ادامه افزود: آمریکا و صهیونیست‌ها، در جنگ تحمیلی اخیر، باز هم دچار اشتباه محاسباتی شدند؛ آن‌ها فکر می‌کردند با به شهادت رساندن رهبر معظّم انقلاب و اُمید به همراهی اپوزسیون داخلی و فتنه‌ها و آشوب‌های داخلی و خیابانی، کارِ نظام و انقلاب را تمام خواهند کرد و به اهداف دیرینه‌شان که فروپاشی نظام و تجزیه ایران بود، خواهند رسید، حال آنکه حتی نتوانستند نام " خامنه‌ای " را تغییر دهند و با انتخاب رهبر جدید انقلاب، حضرت آیت الله سیّد مجتبی خامنه‌ای" حَفَظَهُ‌الله تَعالی "همان تفکر رهبر شهیدمان، امتداد یافت و نه تنها خامنه‌ای، جوان شد، بلکه تکثیر شد و همان‌طور که در روزها، ماه‌ها و سال‌های اوّل پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، بسیاری از هموطنان‌مان، نوزادان و فرزندان تازه متولد شده‌شان را، به عشق امام خمینی(ره) " روح الله " می‌نامیدند، امروز شاهد این هستیم که بسیاری از نوزادان اندونزیایی، عراقی آفریقایی و...، " خامنه‌ای " و " سیّد علی خامنه‌ای " نامگذاری می‌شوند.

نماینده مردم چناران، طرقبه، شاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مذاکرات اسلام آباد، گفت: چهره واقعی و چند چهره‌گی طرف مقابل _ همان‌طور که رهبر شهید انقلاب بارها از خوش‌بین نبودن به آن‌ها اشاره داشتند _ برای ما آشکار شده است و بدعهدی‌های چندین باره آمریکا را تجربه کرده‌ایم و باز هم خوش‌بین نیستیم که آن‌ها به مفاد و شروط ۱۰ گانه تحمیلی از طرف ایران، پایبند باشند، همان‌طور که به آتش‌بس در لبنان _ که جزئی از گستره جبهه مقاومت است _ متعهّد نبودند.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در ادامه اصریح کرد: مذاکرات این دوره با دوره‌های قبل، تفاوت‌های شاخصی داشت از جمله اینکه: تیم مذاکره کننده با ترکیبی متفاوت‌تر و منسجم‌تر از قبل و به سرپرستی و ریاست دکتر قالیباف به همراه وزیر امور خارجه و سایر اعضا و همراهان به پاکستان رفتند؛ دیگر اینکه این‌بار، ایران بود که مقتدرانه‌تر از قبل، طرح و شروط خود را به طرف مقابل ارائه ک تحمیل نمود، از سویی، انسجام داخلی و خواسته‌های مردمی از تیم مذاکره کننده برخلاف قبل که زمزمه‌های " توافق " را داشتند، بیشتر حول محور" مقاومت " بود نه توافق و در نهایت اینکه طرف مقابل، در این دور از مذاکرات نیز، دستاوردی نداشت و پس از ۲۱ ساعت مذاکره و گفتگو، هیچ امتیازی به آن‌ها داده نشد.

