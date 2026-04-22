به گزارش ایلنا، سفارت جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان در بیانیه‌ای به ادعاهای اخیر رژیم صهیونیستی علیه ایران واکنش نشان داد.

واحد مطبوعاتی سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو، ادعاهای اخیر نهادهای امنیتی - نظامی رژیم صهیونیستی مبنی بر طراحی برخی افراد یا نهادهای منتسب به ایران برای انجام اقداماتی بر علیه منافع آن رژیم در برخی کشورها از جمله قلمرو جمهوری آذربایجان را قاطعانه رد کرده و هدف این‌گونه فضاسازی‌ها را ایجاد تفرقه و دشمنی میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه بویژه جمهوری آذربایجان ارزیابی می‌کند.

در این بیانیه با اشاره به اینکه رژیم تروریستی اسرائیل که بر اساس اشغال ایجاد شده و برای تداوم حیات ننگین اش، جنایت، تجاوز و کشتار انسان‌های بی گناه را پیشه خود کرده، تصریح کرده است: امروز نیز درصدد دسیسه چینی و ایجاد اختلاف بین همسایگان برآمده تا به زعم خود در پرتو آن و به هزینه دیگران، به اهداف پلید خود نایل شود. مرور سوابق رفتاری رژیم صهیونیستی از جمله در جریان تجاوز نظامی ۱۲روزه به ایران در جون ۲۰۲۵ و نیز تجاوز اخیر که از ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز شده، نشان می دهد که این رژیم به‌طور مستمر در پی گسترش دامنه درگیری و توسعه جنگ به محیط پیرامونی ایران است و در این راستا انتشار اطلاعات نادرست و اقدامات فریب کارانه موسوم به "عملیات پرچم دروغین" را در دستور کار قرار داده است.

سفارت جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده است: شواهد و قرائن موجود از جمله حملات مشکوک پهپادی به جمهوری خودمختار نخجوان، تعرض به زیرساخت‌های بندری و کشتیرانی در دریای خزر و تلاش برای ناامن‌سازی مسیرهای هوایی و دریایی و فعالیت های اقتصادی در منطقه، نشانگر چنین دستور کاری از سوی این رژیم است. با عنایت به مراتب فوق الاشاره، لزوم مراقبت و مقابله با توطئه‌ها و اقدامات مخرب رژیم تروریستی اسرائیل در روابط دوستانه و برادرانه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان مورد تاکید است.

انتهای پیام/