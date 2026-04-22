پیام رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به مناسبت سالروز تأسیس سپاه پاسداران

به گزارش ایلنا،متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

دوم اردیبهشت‌ماه، سالروز فرخنده‌ی تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، یادآور فرمان تاریخی و برخاسته از عمق حکمت الهی و دوراندیشی ژرف حضرت امام خمینی (رحمة‌الله‌علیه) و نقطه‌ای درخشان در تاریخ انقلاب اسلامی است؛ نهادی برخاسته از متن ایمان و اراده ملت که برای صیانت از کیان اسلام، پاسداری از انقلاب و حراست از امنیت و تمامیت ارضی ایران اسلامی شکل گرفت.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در طول دهه‌های گذشته، در پرتو هدایت‌های امام شهید انقلاب (قدس الله نفسه الزکیه) و در مسیر ولایت، در مقاطع حساس و سرنوشت‌ساز، به‌ویژه در دفاع مقدس و جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم علیه ملت ایران، بعنوان بازوی توانمند نظام و پرچم‌دار مقاومت در جغرافیای مظلومان و مستضعفان عالم، با مجاهدتی ماندگار و حضوری تعیین‌کننده، از عزت و استقلال این سرزمین دفاع کرده و با تقدیم شهدای والامقام، سندی روشن از وفاداری، فداکاری و ایثار در تاریخ ایران اسلامی به ثبت رسانده است. یاد و نام شهدای سرافراز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، همواره چون چراغی فروزان در مسیر مقاومت و عزت این سرزمین خواهد درخشید؛ شهیدانی که با نثار جان پاک خویش، حقیقت دفاع از وطن و صیانت از امنیت را معنا کردند و ثابت نمودند که اقتدار ملی، ثمره ایمان، مجاهدت و ایثار است.

امروز نیز در برابر جنگ ترکیبی و تهدیدات پیچیده دشمنان ایران، سپاه همچنان با اقتدار، بصیرت و آمادگی، در خط مقدم دفاع از امنیت ملی و صیانت از منافع کشور ایستاده و با تکیه بر ایمان، دانش و روحیه انقلابی، پرچم مقاومت و سربلندی ایران اسلامی را برافراشته نگاه داشته است.

اینجانب ضمن گرامیداشت سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، با ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، جانبازان و ایثارگران این نهاد انقلابی و تجلیل از مجاهدت‌های پاسداران سرافراز، بر نقش بی‌بدیل سپاه در تبعیت محض از مقام معظم رهبری و باور به آرمان‌های بلند انقلاب و دفاع از میهن اسلامی و حفظ اقتدار ملی تأکید نموده و توفیق، عزت و سربلندی روزافزون این مجموعه پرافتخار انقلابی مقتدر را از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

محمدحسین موسی‌پور

نماینده ولی فقیه و رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی

