ایروانی:
لغو محاصره دریایی شرط آغاز مجدد مذاکرات است
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل گفت: محاصره دریایی آمریکا، نقض آتشبس است که لغو آن شرط آغاز مجدد مذاکرات است.
به گزارش ایلنا، امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران روز سه شنبه به وقت محلی در جمع خبرنگاران افزود: به محض اینکه واشنگتن به محاصره دریایی پایان دهد، فکر میکنم دور بعدی مذاکرات در اسلامآباد برگزار خواهد شد.
نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل تصریح کرد: آمریکا آغازگر جنگ علیه ایران بوده است و اگر بخواهند به میز مذاکره بازگردند و راهحل سیاسی پیدا کنند، ما آماده خواهیم بود.
وی اضافه کرد: اگر آنها بخواهند وارد جنگ شوند، در این صورت ایران نیز برای آن آماده است.
سفیر ایران در سازمان ملل در پاسخ به اینکه تا چه حد به امکان آغاز دوباره مذاکرات امیدوار است، گفت: باید فرصت داده شود؛ امیدوار هستیم.