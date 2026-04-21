لغو محاصره دریایی شرط آغاز مجدد مذاکرات است

نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل تصریح کرد: آمریکا آغازگر جنگ علیه ایران بوده است و اگر بخواهند به میز مذاکره بازگردند و راه‌حل سیاسی پیدا کنند، ما آماده خواهیم بود.

وی اضافه کرد: اگر آنها بخواهند وارد جنگ شوند، در این صورت ایران نیز برای آن آماده است.

سفیر ایران در سازمان ملل در پاسخ به اینکه تا چه حد به امکان آغاز دوباره مذاکرات امیدوار است، گفت: باید فرصت داده شود؛ امیدوار هستیم.