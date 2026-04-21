فرمانده هوافضای سپاه خطاب به ملت ایران:
خاضعانه بر مشتهای گرهکرده و قدمهای استوارتان بوسه میزنیم
به گزارش ایلنا، سردار سید مجید موسوی فرمانده هوافضای سپاه خطاب به ملت ایران گفت: بیش از ۵۰ روز است که از جنگ تحمیلی سوم گذشته و شما جانفدایان ایران با حضور در خیابانها و میادین شهر، پشتیبان مردان میدان بودهاید. بهعنوان فرزندان کوچک این ملت، خاضعانه بر مشتهای گرهکرده و قدمهای استوارتان بوسه میزنیم
وی ادامه داد: فرزندان شما نیز پای لانچرها، حیثیت استکبار را مفتضح کردند و در دوران سکوت نظامی نیز با چشم بیدار و دست بر ماشه، آماده دفاع از تمدن چند هزار ساله ایران و عزت و سربلندی شما ملت عزیز بوده و هستند.
فرمانده هوافضای سپاه تصریح کرد: امروز به میان شما آمده ایم که بگوییم ما با شما عهد می بندیم که اگر از این پس دشمن دست از پا خطا کند و تعرضی به این خاک پاک صورت گیرد، اینبار هرجا که شما بگویید هدف ما خواهد بود.
وی تصریح کرد: همسایگان جنوبی بدانند که اگر از جغرافیا و امکانات آنها در خدمت دشمنان برای تعرض به ملت ایران استفاده شود باید با تولید نفت در منطقه خاورمیانه خداحافظی کنند.