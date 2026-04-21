دیدار مهدیه اسفندیاری با وزیر امور خارجه

به گزارش ایلنا، مهدیه اسفندیاری شهروند ایرانی که بعد از اسارت چهارده ماهه در فرانسه به اتهام مخالفت با نسل‌کشی در غزه و حمایت از مردم مظلوم فلسطین، به میهن اسلامی بازگشته است، عصر سه‌شنبه با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار کرد.

در این دیدار اسفندیاری ضمن بیان اتفاقات دو سال گذشته، از پیگیری‌های مستمر وزارت امور خارجه و شخص وزیر محترم برای آزادی وی از زندان و فراهم آوردن امکان بازگشت به وطن قدردانی کرد. وی همچنین از مساعدت‌ها و حمایت‌های معاونت کنسولی و ایرانیان و نیز سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس طی ۱۴ ماه گذشته تشکر کرد.

وزیر امور خارجه با ابراز خرسندی از آزادی و بازگشت خانم اسفندیاری به کشور و تجلیل از شجاعت اخلاقی وی در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و روحیه بالای ایشان طی دوران بازداشت، تاکید کرد وزارت امور خارجه حمایت از حقوق اتباع ایرانی در اقصی نقاط جهان را وظیفه ذاتی خود می‌داند و در این زمینه از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کند.

در این دیدار، وحید جلال‌زاده معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان، توضیحاتی درباره روند پرونده خانم اسفندیاری در پاریس و اقدامات صورت‌گرفته برای حمایت از حقوق وی در دوره بازداشت، رسیدگی قضایی و پس از آن ارائه داد.

لازم به ذکر است خانم مهدیه اسفندیاری حدود ۱۴ ماه قبل به دلیل انتشار مطالبی در شبکه‌های مجازی در مخالفت با نسل‌کشی فلسطینیان در غزه توسط دستگاه امنیتی فرانسه بازداشت شد و چند ماه را در زندان گذراند.

