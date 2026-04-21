واکنش وزیر امور خارجه به حمله امریکا به کشتی تجاری
کد خبر : 1776367
وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به حمله آمریکا به کشتی تجاری نوشت: ایران به خوبی می داند چگونه با محدودیت ها مقابله و از خود دفاع کند.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در واکنش به حمله آمریکا به کشتی تجاری نوشت: محاصره بنادر ایرانی یک اقدام جنگی و لذا نقض آتشبس است. حمله به یک کشتی تجاری و به گروگان گرفتن خدمه آن یک نقض بزرگتر است.
ایران به خوبی می داند چگونه با محدودیتها مقابله کند، چگونه از منافع خود دفاع کند، و چگونه در برابر قلدری ها ایستادگی کند.