تصمیم قطعی برای شرکت یا عدم شرکت در مذاکرات پاکستان هنوز گرفته نشده است

سخنگوی وزارت خارجه در ادامه گفت: به نظر می‌رسد هر روند دیپلماتیکی، هر مذاکره‌ای، باید با توجه به منافع و مضارش سنجیده شود. رفتن و آمدن فی‌نفسه نه ملاک موفقیت یک روند است و نه فی‌نفسه اصالت دارد. آنچه مهم است این است که ما به این نتیجه برسیم که مشارکت در یک روند دیپلماتیک منافع ملی ما را تأمین می‌کند. به همین دلیل است که تصمیم‌گیری در مورد این روند، مانند هر روند دیگر و مانند هر مذاکره دیگری، با دقت و با در نظر گرفتن همه جوانب امر صورت می‌گیرد.

وی ادامه داد: تا این لحظه که در خدمت شما هستم، می‌توانم عرض کنم که تصمیم نهایی اتخاذ نشده است که شرکت بکنیم یا نکنیم. دلیل آن هم روشن است. این به منزله بی‌تصمیمی نیست؛ دلیل این وضعیت این است که ما با پیام‌های متناقض، رفتارهای ضد و نقیض و اقدامات غیرقابل قبول طرف آمریکایی مواجه هستیم. شما همین دو هفته اخیر را در نظر بگیرید؛ اگر مروری بفرمایید، از همان ابتدای امر، آتش‌بس با یک نقض عهد بسیار واضح از سوی طرف آمریکایی روبه‌رو شد. قرار بر این بود که آتش‌بس در لبنان بخشی از توافق باشد، اما متأسفانه به آن پایبند نماندند.

سخنگوی وزارت خارجه افزود: با اینکه نخست‌وزیر پاکستان در همان بیانیه ابتدایی مراتب آتش‌بس را تصریح کرده بود، پس از تلاش‌هایی که صورت گرفت و مذاکراتی که در اسلام‌آباد انجام شد، قرار بر این شد که طرف مقابل به تعهد خود عمل کند. متقابلاً نیز در چارچوب همان تفاهمی که در ۱۹ فروردین صورت گرفته بود، وزیر محترم امور خارجه توییتی منتشر کردند و اعلام کردند که در همان قالب، ایران تعهدات خود را انجام خواهد داد. اما واکنش طرف مقابل چه بود؟ واکنش این بود که «بله، بسیار تشکر می‌کنیم از ایران، اما ما به محاصره دریایی ادامه می‌دهیم». محاصره دریایی، همان‌طور که می‌دانید، هم طبق حقوق بین‌الملل یک عمل خلاف است و هم نقض صریح تفاهم آتش‌بس محسوب می‌شود. در ادامه نیز تعرضی که به کشتی تجاری ما صورت گرفت، مطرح شد.

بقائی درباره محاصره دریایی هم گفت: در حقوق بین‌الملل قطعنامه‌ای بسیار مشخص داریم که در سال ۱۹۷۴ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده است و یکی از مصادیق عمل تجاوزکارانه را محاصره دریایی بنادر و کشتی‌های یک کشور می‌داند. طرف مقابل سابقه طولانی در آنچه به تغییر سرزنش معروف است دارد و مدام ایران را متهم می‌کند، اما روشن است که هم جنگ توسط طرف مقابل آغاز شد و هم تجاوز نظامی صورت گرفت و در ادامه نیز نقض عهدها به‌طور مداوم از سوی همان طرف انجام شده است. جمهوری اسلامی ایران نشان داده است که با دقت مذاکره می‌کند و اگر تعهدی را بپذیرد، به آن پایبند می‌ماند. نمونه‌های بسیار روشنی نیز در این زمینه وجود دارد.

سخنگوی وزارت خارجه در ادامه این گفت‌وگوی تلفنی با طرح این پرسش که آیا ما بودیم که تفاهم برجام را نقض کردیم و خارج شدیم، گفت: یادمان نرود که در سال ۲۰۱۸، وقتی آمریکا خارج شد، ما به مدت یک سال کاملاً اجرا کردیم و پس از یک سال نیز به‌صورت پلکانی، یعنی هر دو ماه یک‌بار، برخی از تعهدات خود را کاهش دادیم. این نشانگر یک رویکرد مسئولانه و متعهد به تعهدات است.

وی در پاسخ به این پرسش که «پس از آنکه با یک دور مذاکره مواجه شدیم و این نقض‌های مکرر آتش‌بس و این وضعیتی که هم‌اکنون در آن قرار داریم، اساساً با چه منطقی می‌توان امیدوار بود که رفتن به دور بعدی مذاکرات نتیجه‌ای به دنبال داشته باشد؟» گفت: اولاً تعرض به کشتیرانی و تجارت آزاد در دریاها یک نقض بسیار خطرناک است، زیرا اگر این امر باب شود، اساساً آزادی دریانوردی به خطر می‌افتد. این اقداماتی که آمریکا انجام داده، نوعی راهزنی دریایی و دولتی است. وقتی این نکات را کنار هم می‌گذاریم، نیت و جدیت آمریکا زیر سؤال می‌رود.

بقائی ادامه داد: ما نه اینکه از قبل نمی‌دانستیم یا ندانیم که به آمریکا نمی‌توان اعتماد کرد، اما ببینید، ما در مرحله‌ای پس از نزدیک به ۴۰ روز دفاع جانانه از کشور و در شرایطی که واقعاً طرف مقابل به هیچ‌یک از اهداف خود نرسیده بود، علی‌رغم اینکه کم جنایت نکردند، تک‌تک عزیزانی که از دست دادیم، داغشان برای همیشه بر روح و روان ما سنگینی خواهد کرد. دارایی‌های ایرانیان را از بین بردند و بنابراین در این جنگ آسیب‌های زیادی به ما وارد کردند؛ رهبر ما را شهید کردند و فرماندهان عزیز ما را نیز، اما به آن هدفی که می‌خواستند نرسیدند، آن هم به‌واسطه مقاومت جانانه مردم.

سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: در یک برهه، میانجی‌ها وارد شدند و گفت‌وگو صورت گرفت و به نظر من تصمیم بسیار شجاعانه‌ای بود. این نیز بار دیگر نشان می‌دهد که رویکرد جمهوری اسلامی ایران مسئولانه است؛ هنگامی که به این تشخیص برسد که ورود به یک روند دیپلماتیک، به هر دلیلی و با توجه به مجموع شرایط، لازم و تأمین‌کننده منافع و مصالح ملی است. اگر به این نتیجه برسیم که مذاکره مفید است این کار را انجام می‌دهیم اما روند دیپلماتیک باید نتیجه‌محور باشد و هرگاه چنین جمع‌بندی حاصل شود، جمهوری اسلامی ایران تصمیم لازم را اتخاذ خواهد کرد.

وی ادامه داد: با این حال، این موضوع باید برای همه، و در وهله اول برای مردم خودمان، روشن باشد. پشتوانه نظام و پشتوانه کشور، مردم ما هستند. برای مردم ما باید روشن باشد که با چه طرف‌هایی روبه‌رو هستیم. ژست‌های دیپلماتیک و ادعای دیپلماسی با رفتارهایی که انجام می‌دهند سازگار نیست و این، به نظر من، هم روشنگرانه است و نه فقط برای مردم خودمان، بلکه برای مردم منطقه و افکار عمومی که ممکن است گاهی اوقات تحت تأثیر ادعاهای آمریکا در مورد رویکردشان نسبت به دیپلماسی قرار بگیرند.

بقائی گفت: ما به‌عنوان دستگاه دیپلماسی، به‌صورت شفاف با مردم خودمان صحبت می‌کنیم. من دیروز در جلسه سخنگویی اعلام کردم و تا همان زمان که از من سؤال شد عرض کردم که تصمیمی در این مورد اتخاذ نشده است. اگر باز هم مرور کنید، رسانه‌های بین‌المللی در این مدت اخبار نادرست بسیاری منتشر کرده‌اند و خبرسازی افزایش یافته است، اما ما به‌صورت شفاف به مردم عزیزمان اعلام می‌کنیم که تا این لحظه تصمیمی اتخاذ نشده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به این پرسش که آیا اساساً، با توجه به نوع رفتاری که طرف آمریکایی از خود نشان می‌دهد، موضوعات هسته‌ای نیز در دستور کار مذاکرات محتمل ما قرار دارد یا خیر؟، گفت: با توجه به اینکه در مورد اصل موضوع هنوز تصمیمی گرفته نشده است، اجازه بفرمایید اگر تصمیمی اتخاذ شد و قرار بر این شد که دور بعدی وجود داشته باشد، در مورد اینکه چه موضوعاتی در دستور کار خواهد بود صحبت کنیم. همچنین عرض می‌کنم که به هر حال، تصمیم در مورد نحوه اطلاع‌رسانی بر عهده رئیس محترم هیئت خواهد بود، جناب آقای دکتر قالیباف. بنده نیز در خدمت شما خواهم بود، به‌عنوان سخنگوی وزارت امور خارجه، تا روند به چه شکل خواهد بود و پس از آن، ان‌شاءالله در مورد آن صحبت خواهیم کرد.