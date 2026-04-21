سردار حسنزاده:
تهران در امنیت کامل است
فرمانده سپاه محمد رسولالله تهران بزرگ گفت: تهران به واسطه حضور نیروهای امنیتی، بسیج، نیروی انتظامی و بهویژه خود مردم از بالاترین سطح امنیت و آرامش برخوردار است.
به گزارش ایلنا، سردار حسن حسنزاده در حاشیه مراسم چهلمین روز شهادت علی محمد نائینی درباره وضعیت امنیتی تهران اظهار داشت: هر کسی میخواهد امنیت تهران را ببیند، باید در هر ساعتی از شبانهروز در این شهر قدم بزند؛ امنیت کاملاً محسوس است.
وی افزود: شبها چند صد هزار نفر در میادین حضور پیدا میکنند، رفتوآمد برقرار است و تمام مراکز تجاری فعالاند. با وجود گذشت ۵۰ روز از جنگ و اینکه بیشترین محدودهای که مورد اصابت و تهاجم جنایتکاران آمریکایی و رژیم صهیونیستی قرار گرفته تهران بزرگ، پایتخت نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده، اما به واسطه حضور نیروهای امنیتی، بسیج، نیروی انتظامی و بهویژه خود مردم، تهران از بالاترین سطح امنیت و آرامش برخوردار است.
فرمانده سپاه تهران بزرگ تصریح کرد: این بار دشمن به سراغ تورهای بازرسی و محل حضور بسیجیان و نیروهای انتظامی آمد و تلاش کرد بسیاری از مکانهای نیروهای مسلح و بسیج را مورد اصابت قرار دهد. تصور آنها این بود که این مکانها عامل برقراری امنیت هستند، اما دشمن دید و بهدرستی درک کرد که علیرغم اصابت به برخی مکانها، حضور بسیج و سایر نیروهای مسلح و انتظامی بیشتر و باکیفیتتر از گذشته شد و امنیت را برای ملت به ارمغان آورد.
وی تأکید کرد: نیروی نظامی و انتظامی و بهویژه بسیج متکی به ایمان و اعتقادات است و متکی به جا و مکان نیست. بسیجی خود را فدایی ملت میداند و هرچقدر صحنه مخاطرهآمیز باشد، برای فدا کردن جان خود در صحنه حضور پیدا میکند.
سردار حسنزاده گفت: اگرچه برخی از بسیجیان ما در تورهای بازرسی به شهادت رسیدند، اما نه تنها تعداد و کیفیت تورهای بازرسی کاهش نیافت، بلکه گشتهای اطلاعاتی و امنیتی بهمراتب افزایش یافت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: امروز آمادگیهای بسیج در تهران بزرگ با توجه به تجربیات حاصل از جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه اخیر، بهمراتب بیشتر از قبل از آغاز جنگ است و این یک واقعیت و روایت غیرقابل انکار است.