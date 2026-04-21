خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سخنگوی دولت:

میز دیپلماسی را در امتداد میدان می‌دانیم

کد خبر : 1776325
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه میز دیپلماسی را در امتداد میدان می‌دانیم، تاکیدکرد: برای همه موضوعات آماده‌ایم.

به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ظهر سه‌شنبه یکم اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در مراسم گرامیداشت سردار شهید علی‌محمد نائینی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه پیام‌تان به کسانی که میز مذاکره را میز خیانت می‌دانند، چیست؟ با تاکید بر اینکه میز دیپلماسی ادامه میدان جنگ است، گفت: همه ما تسلیم تصمیماتی هستیم که گرفته می‌شود، بدیهی است که میز دیپلماسی را در امتداد میدان می‌دانیم و برای همه موضوعات آماده‌ایم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید