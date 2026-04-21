سخنگوی دولت:
میز دیپلماسی را در امتداد میدان میدانیم
سخنگوی دولت با تاکید بر اینکه میز دیپلماسی را در امتداد میدان میدانیم، تاکیدکرد: برای همه موضوعات آمادهایم.
به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ظهر سهشنبه یکم اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ در مراسم گرامیداشت سردار شهید علیمحمد نائینی سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه پیامتان به کسانی که میز مذاکره را میز خیانت میدانند، چیست؟ با تاکید بر اینکه میز دیپلماسی ادامه میدان جنگ است، گفت: همه ما تسلیم تصمیماتی هستیم که گرفته میشود، بدیهی است که میز دیپلماسی را در امتداد میدان میدانیم و برای همه موضوعات آمادهایم.