رئیس‌جمهور در این پیام، سعدی را از معماران احیای مدنیت ایرانی پس از بحران‌های تاریخی دانست و تصریح کرد: تکیه بر اندیشه‌هایی چون مدارا، اخلاق و همزیستی اجتماعی، می‌تواند مسیر بازسازی جامعه و تقویت هویت ملی را هموار سازد.

متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:



بسم الله الرحمن الرحیم

مصلح‌الدین سعدی شیرازی در زمره اندیشمندان و ادبای بزرگی است که در قوام و دوام فرهنگ و تمدن ایران اسلامی نقشی انکارناپذیر و ماندگار دارد. او که به‌حق خداوندگار سخن فارسی لقب گرفته، در زمانه‌ای که کشور ما پس از یورش مغولان به رخوت و رکود دچار شده بود، در نظم و نثر فارسی طرحی نو درانداخت و خانه‌ای استوار بنا نهاد که پناه فرزندان ایران‌زمین شد و این ادیب نازک‌اندیش شیرازی را در کسوت یکی از معماران نوسازی مدنی و فرهنگی ایران پس از تهاجم مغول جاودانه ساخت.

سعدی با پایبندی به فرهنگ دیرپای ایرانی و موازین ارزشمند اسلامی در پی احیای جامعه‌ای انسانی و اخلاقی بود که در آن حقوق و تکالیف تمام طبقات اجتماعی رعایت شده و در سایه آن، جامعه با تکیه بر وفق و مدارا، از زیر آوار ویرانی، ققنوس‌وار برمی‌خیزد و صفحه‌ای تازه‌ از حیات خود را ورق می‌زند.

اکنون نیز در هنگامه جنگ و آشوبی که دشمن تمدن‌ستیز آمریکایی‌صهیونی در آن هویت و موجودیت ملت ایران را نشانه گرفته‌، بایسته است که توسل به زبان فاخر و بازخوانی اندیشه سترگ سعدی و امثال و اقران او بیش از پیش وجهه همت ما قرار گیرد. با تکیه بر چنین میراث گرانبهایی است که ایران و ایرانی در صحنه تاریخ باقی مانده و نقش‌آفرین جهان بشری شده‌اند.

یکم اردیبهشت روز بزرگ‌داشت سعدی شیرازی بر همه دوست‌داران فرهنگ ایرانی و زبان فارسی مبارک باد.

مسعود پزشکیان

رئیس جمهوری اسلامی ایران