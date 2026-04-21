رئیسجمهور:
امروز در برابر دشمنان تمدنستیز، باید به اندیشه های سترگ سعدی رجوع کنیم
رئیسجمهور گفت: امروز در برابر دشمنان تمدنستیز، باید به زبان فاخر و اندیشه های سترگ سعدی رجوع کنیم.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیسجمهور در پیامی به مناسبت یکم اردیبهشت، روز بزرگداشت سعدی شیرازی، با اشاره به نقش ماندگار این ادیب بزرگ در قوام فرهنگ و تمدن ایرانی ـ اسلامی، بر اهمیت بازخوانی و بهرهگیری از میراث فکری و اخلاقی وی در مواجهه با چالشهای امروز تأکید کرد.
رئیسجمهور در این پیام، سعدی را از معماران احیای مدنیت ایرانی پس از بحرانهای تاریخی دانست و تصریح کرد: تکیه بر اندیشههایی چون مدارا، اخلاق و همزیستی اجتماعی، میتواند مسیر بازسازی جامعه و تقویت هویت ملی را هموار سازد.
متن پیام رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
مصلحالدین سعدی شیرازی در زمره اندیشمندان و ادبای بزرگی است که در قوام و دوام فرهنگ و تمدن ایران اسلامی نقشی انکارناپذیر و ماندگار دارد. او که بهحق خداوندگار سخن فارسی لقب گرفته، در زمانهای که کشور ما پس از یورش مغولان به رخوت و رکود دچار شده بود، در نظم و نثر فارسی طرحی نو درانداخت و خانهای استوار بنا نهاد که پناه فرزندان ایرانزمین شد و این ادیب نازکاندیش شیرازی را در کسوت یکی از معماران نوسازی مدنی و فرهنگی ایران پس از تهاجم مغول جاودانه ساخت.
سعدی با پایبندی به فرهنگ دیرپای ایرانی و موازین ارزشمند اسلامی در پی احیای جامعهای انسانی و اخلاقی بود که در آن حقوق و تکالیف تمام طبقات اجتماعی رعایت شده و در سایه آن، جامعه با تکیه بر وفق و مدارا، از زیر آوار ویرانی، ققنوسوار برمیخیزد و صفحهای تازه از حیات خود را ورق میزند.
اکنون نیز در هنگامه جنگ و آشوبی که دشمن تمدنستیز آمریکاییصهیونی در آن هویت و موجودیت ملت ایران را نشانه گرفته، بایسته است که توسل به زبان فاخر و بازخوانی اندیشه سترگ سعدی و امثال و اقران او بیش از پیش وجهه همت ما قرار گیرد. با تکیه بر چنین میراث گرانبهایی است که ایران و ایرانی در صحنه تاریخ باقی مانده و نقشآفرین جهان بشری شدهاند.
یکم اردیبهشت روز بزرگداشت سعدی شیرازی بر همه دوستداران فرهنگ ایرانی و زبان فارسی مبارک باد.
مسعود پزشکیان
رئیس جمهوری اسلامی ایران