سوال قالیباف از مردم آمریکا: سران شما برای چه چیزی جنگافروزی میکنند؟
رئیس مجلس شورای اسلامی با کنایه به شعار «آمریکا را دوباره با عظمت میکنیم»، خطاب به مردم آمریکا گفت: سران شما جنگافروزی میکنند که چه چیزی را در آمریکا دوباره با عظمت کنند؟
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف رئیس هیات مذاکره کننده ایران در مطلبی به زبان انگلیسی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس، خطاب به مردم آمریکا نوشت:
«سران شما جنگافروزی میکنند که چه چیزی را در آمریکا دوباره با عظمت کنند؟
۱- تورم
۲- ناتوان در بازپرداخت هزینهها
۳- الیگارشها
۴- اپستینسالاری»