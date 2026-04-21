در پیام رئیس جمهور ایران که از زبان سخنگوی دولت در این نشست قرائت شد، آمده بود: به نمایندگی از ملت ایران از فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال‌احمر قدردانی می‌کنیم که نقض آشکار حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در پی حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران را در جهان بازتاب دادند.

در ادامه این پیام، رئیس جمهور ضمن قدردانی از حمایت های حقوقی فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال‌احمر از ایران، تاکید کرد که حمایت‌های حقوقی برای تحقق اهداف بشردوستانه بسیار موثر است و در تعامل با یکدیگر می‌توان در هدف غایی این اقدامات که همانا رسیدن به صلح است، موفق بود. به امید روزی که صلح و آرامش در سراسر جهان محقق شود.

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، پس از قرائت پیام رئیس جمهور در بخش دیگری از این نشست، عنوان کرد: قدردان زحمات جمعیت هلال‌احمر در 2 جنگ تحمیلی اخیر هستیم، نیروهای هلال‌احمر شهروندان زیادی را از زیر آوار نجات دادند، نجات جان انسان‌ها بسیار ارزشمند است و این با تلاش مدیریت هوشمند هلال‌احمر ممکن شد.

وی افزود: هلال‌احمر ذیل وظایف ذاتی خود به دنبال گسترش صلح است و هر چقدر بتوانیم روابط خود را با فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و هلال احمر گسترش دهیم، به این هدف نزدیک تر خواهیم شد.

مهاجرانی ادامه داد: بازنمایی جنایت میناب و توصیف این اقدام بی‌سابقه علیه غیرنظامیان، بسیار مهم است، نباید فراموش کرد که 168 دانش‌آموز و معلم در این حمله به شهادت رسیدند، شدت این حمله به کودکان به قدری زیاد بود که پیکر برخی از آنها پیدا نشد، امروز باید در همکاری با یکدیگر، جلوی تکرار این جنایت‌ها گرفته شود، امیدوارم هیچ انسانی به‌خاطر خودخواهی انسانی دیگر جان خود را از دست ندهد، فراموش نکنیم که جنگ را آدم‌های قدرتمند شروع می‌کنند، اما تاوان آن را زنان و کودکان می‌پردازند.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: یاد شهدای امدادگر جنگ تحمیلی دوم و سوم همواره در خاطر ما خواهد ماند، بزرگ مردانی که با ایثار و از خودگذشتگی به یاری مردم شتافتند و جان خود را در این عرصه فدا کردند.