رئیس شورای اطلاعرسانی دولت:
مذاکرهکنندگان ذیل تصمیم رهبری انجام وظیفه میکنند
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت با تاکید بر ضرورت حمایت مردم در میادین شهرها از رزمندگان و دیپلماتهای ایرانی گفت: همه مذاکره کنندگان و رزمندگان دلسوز، وفادار و منسجم هستند و ذیل تصمیم رهبری انجام وظیفه میکنند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، الیاس حضرتی روز سهشنبه یکم اردیبهشت 1405 در حاشیه مراسم چهلمین روز شهادت سردار علی محمد نائینی درباره اینکه سردار نائینی از شخصیتهای بسیار صاحبنظر در حوزه رسانه و روایتسازی بود، گفت: در این جنگ ناعادلانه و ظالمانه دشمن خونخوار ما با نیت براندازی به کشور ما تجاوز کرد اما کور خواند.
وی افزود: در جریان جنگ تحمیلی سوم امثال شهید بزرگوار نائینی و هزاران سردار و رزمنده در حوزه رسانه در زمینه روایتسازی همه دست به دست هم دادند و سه روایت «مظلومیت و حقانیت ملت ایران»، «اقتدار و توانمندی و تابآوری ملت ایران» و «دروغگویی و فریبکاری و ضد صلح بودن و ضد مذاکره بودن و دغلکاری دشمنان» را به تصویر کشاندند و افکار عمومی در دنیا و داخل آمریکا، در بین سیاستمداران آمریکا، در بین رسانههای آمریکا و بین شخصیتها و نویسندگان آمریکایی و اروپایی و کشورهای مستقل بسیج شد که اسپانیا، اروپا، کانادا، استرالیا، ژاپن و همه آنهایی که فکر میکردند این مسیر همهاش دغلکاری است که توسط ترامپ طراحی شده، خودشان را کنار کشیدند.
رئیس شورای اطلاعرسانی دولت درباره همدلی مردم در تجمعات شبانه در میادین کشور تصریح کرد: این همدلی فوقالعاده است؛ از پیش از پیروزی انقلاب اسلامی که دانشآموز بودم تا این لحظه که روند انقلاب را لحظه به لحظه دنبال کردم، چنین تصویری از رشید بودن، فهمیده بودن و با تدبیر بودن ندیده بودم؛ مردم به محض شنیدن خبر شهادت رهبرشان تا به امروز هر شب و گاهاً تا صبح همراه با خانواده احساس کردند که باید خلأ ناشی از نبود رهبرشان را پر کنند و در همین زمینه نیز تکتک ملت، رهبر شدند و جمعشان ایفای نقش رهبری کرد و به مجلس خبرگان قوت و روحیه دادند تا به موقع تصمیم بگیرد، به دولت قوت و روحیه دادند تا کارهایش را درست انجام دهد و به نیروهای مسلح قوت و روحیه دادند تا با اقتدار وارد میدان شوند.
حضرتی درباره ضرورت حمایت مردم در میادین شهرها از رزمندگان و دیپلماتهای ایرانی تأکید کرد: امروز دیپلماتهای ما همان رزمندگان ما و رزمندگان ما همان دیپلماتهای ما هستند و همه در یک صحنه با هدف حفظ اقتدار ایران، فعالیت میکنند. مذاکره کنندگان قطعاً از منافع ملت دفاع میکنند و کل ملت نیز پشت سر مذاکره کنندهها هستند؛ مردم مطمئن باشند همه مذاکره کنندگان و رزمندگان دلسوز، وفادار و منسجم هستند و یک تصمیم میگیرند و ذیل تصمیم رهبری انجام وظیفه میکنند.
حضرتی درباره زمان وصل شدن اینترنت جهانی نیز گفت: در شرایط جنگ همیشه محدودیتهایی وجود دارد و اینترنت با عادی شدن شرایط وصل میشود.