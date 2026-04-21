وی افزود: شهید نائینی در پیوند دادن میدان و خیابان، یا به عبارتی میدان رزم و میدان اجتماعی، نقش مؤثر و برجسته‌ای ایفا می‌کرد و می‌تواند الگویی برای تعامل و یکپارچگی میادین رزم، اجتماعی و رسانه باشد.

سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ادامه داد: سردار نائینی علاوه بر نقش‌آفرینی رسانه‌ای به‌عنوان سخنگوی موفق سپاه، در حوزه پژوهش، مستندسازی دفاع مقدس و برنامه‌ریزی راهبردی برای ارتقای قدرت نرم نیز بسیار فعال بودند.

وی تصریح کرد: آنچه می‌توان از شهید نائینی گفت این است که این شهید در جهت ارتقای قدرت نرم دفاعی توأم با قدرت سخت دفاعی، الگویی برای جامعه رسانه و حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی است و امروزه حوزه رزم بدون حوزه اجتماعی و بدون حوزه رسانه نمی‌تواند به اهداف خود برسد.

سخنگوی وزارت دفاع با اشاره به نقش این شهید در مقاطع مختلف گفت: شهید نائینی هم در جنگ اخیر و هم پیش از آن، از نقش‌های مؤثر و فعال در ارتقای قدرت ملی و دفاعی کشور، به‌ویژه در پیوند دادن حوزه اجتماعی و حوزه نظامی برخوردار بود.

طلایی‌نیک تأکید کرد: به هر حال میدان رزم و میدان اجتماعی پشتوانه اصلی برای تحقق اهداف ملت ایران در جنگ بزرگ اخیر است. تاکنون در این جنگ، ملت ایران پیروزی‌های بزرگی به دست آورده، اما این پیروزی‌ها نیازمند طی مراحل تکمیلی است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در همه میادین، از جمله میدان رزم، حوزه دیپلماسی و عرصه اجتماعی، باید با قدرت به مسیر ادامه دهیم تا دشمن به تسلیم کامل برسد.