بازدید معاون پزشکیان از ساختمان آسیبدیده معاونت راهبردی ریاستجمهوری
معاون رئیسجمهوری از ساختمانهای معاونت راهبردی و مرکز بررسیهای استراتژیک ریاستجمهوری که در تهاجم نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل آسیب دیده بود، بازدید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، محسن اسماعیلی معاون راهبردی و پارلمانی رئیسجمهوری در بازدید از ساختمانهای معاونت راهبردی و مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری در جریان میزان خسارات وارده به این مجموعه و روند بازسازی آن قرار گرفت.
اسماعیلی در دیدار مدیران و کارکنان معاونت راهبردی با قدردانی از فعالیتهای مستمر این مجموعه در راستای وظایف محوله، در گفتوگو با آنان از چگونگی پیگیری برنامهها و روند انجام امور مرتبط با حوزههای مختلف کاری در شرایط فعلی مطلع شد.