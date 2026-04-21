محکومیت اتهامزنی واهی امارات علیه ایران/ فرافکنیها کمکی به اعتمادسازی بین کشورهای منطقه نخواهد کرد
سخنگوی وزارت امور خارجه، اقدام امارات متحده عربی در بازداشت شماری از افراد محکوم کرد
به گزارش ایلنا،اسماعیل بقائی اقدام امارات متحده عربی در بازداشت شماری از افراد، به بهانههای واهی و بیاساس را محکوم کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه،خاطرنشان کرد: طرح این نوع ادعاهای بیمبنا و فضاسازی ضدایرانی نمیتواند اذهان را از مسئولیت مستقیم حامیان و پشتیبانان متجاوزان آمریکایی و اسرائیلی در تجاوز نظامی علیه ایران منحرف کند.
وی با تاکید بر اینکه این گونه فرافکنیها کمکی به اعتمادسازی بین کشورهای منطقه نخواهد کرد، دولت امارات را به رعایت حقوق و کرامت انسانی افراد و پرهیز از رفتارهای انتقامجویانه و بازگشت به اصل حسن همجواری دعوت کرد.