به گزارش ایلنا،اسماعیل بقائی اقدام امارات متحده عربی در بازداشت شماری از افراد، به بهانه‌های واهی و بی‌اساس را محکوم کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه،خاطرنشان کرد: طرح این نوع ادعاهای بی‌مبنا و فضاسازی ضدایرانی نمی‌تواند اذهان را از مسئولیت مستقیم حامیان و پشتیبانان متجاوزان آمریکایی و اسرائیلی در تجاوز نظامی علیه ایران منحرف کند.

وی با تاکید بر اینکه این گونه فرافکنی‌ها کمکی به اعتمادسازی بین کشورهای منطقه نخواهد کرد، دولت امارات را به رعایت حقوق و کرامت انسانی افراد و پرهیز از رفتارهای انتقام‌جویانه و بازگشت به اصل حسن همجواری دعوت کرد.

