حاجی صادقی:
فرمانبرداری و تبعیت کامل از رهبری، میثاق همیشگی پاسداران انقلاب است
نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران در پیامی بمناسبت فرارسیدن روز تأسیس سپاه تاکید کرد: پاسداران انقلاب، با درک عمیق از ماهیت الهی نظام اسلامی و ولایت شناسی، اطاعت مطلق از ولیّ امر زمان را نه تنها یک انتخاب، بلکه یک وظیفهی مقدس و فریضهی الهی دانستهاند.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلام والمسلمین عبدالله حاجی صادقی نماینده ولیفقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بمناسبت فرارسیدن دوم اردیبهشت ماه، روز تأسیس سپاه به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
پاسداران مخلص، مجاهدان وحافظان آرمانهای بلند انقلاب اسلامی و فرزندان عزیز حضرت روح الله و خامنهای شهید؛
سلام و درود خالصانهی اینجانب را پذیرا باشید، ای یاوران وفادار اسلام و ولایت، که در طول تاریخ پرافتخار این انقلاب، بارها در صحنههای سخت و سرنوشتساز، جوهر ایمان، وفاداری و غیرت انقلابی خویش را بهگونهای درخشان و الهامبخش آشکار ساختهاید.
امروز در تلاقی با دوم اردیبهشت ماه سالروز تصویب اساسنامه سپاه در شورای انقلاب که در تقویم رسمی کشور به "روز تأسیس پاسداران انقلاب اسلامی" نام گرفته است؛ بر خود لازم میدانم از عمق جان و سویدای وجود، قدردانی و سپاسِ صادقانهی خویش را نثار فداکاریها، ایثارها و مجاهدتهای حماسی و بی وقفهی شما عزیزان در تاریخ ۴۸ سال گذشته ایران عزیز کنم.
مجاهدتهایی که از دوران دفاع مقدس اول و مصاف با رژیم بعث صدام و قدرتهای استکباری حامی و همراه او و مقابله با توطئهها و فتنههای زنجیرهای ضد انقلاب و دشمنان داخلی و خارجی، تحت فرامین حکیمانهی امام کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره)، تا دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در سایه زعامت و هدایت قائد شهید امت سیدالشهدای انقلاب اسلامی حضرت امام خامنهای (قدس سره)، و اکنون در عصر دفاع مقدس سوم و جنگ موسوم به رمضان با فرماندهی مدبرانه و مقتدرانه رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنهای (مدظلهالعالی)، همواره تجلی ایمان راسخ، ولایتمداری و شجاعت مثالزدنی شما بوده است.
پاسداران انقلاب، با درک عمیق از ماهیت الهی نظام اسلامی و ولایت شناسی، اطاعت مطلق از ولیّ امر زمان را نه تنها یک انتخاب، بلکه یک وظیفهی مقدس و فریضهی الهی دانسته و آن را اساس ثبات، عزت و پیشرفت انقلاب قلمداد کردهاند، و در این مسیر نورانی، با جان و دل اعلام میکنیم که فرمانبرداری و تبعیت کامل از خلف صالح امام شهید ، رهبر عظیمالشأن انقلاب اسلامی، افتخار بزرگ و میثاق همیشگی پاسداران سلحشور انقلاب و مدافعان شجاع وطن است.
در شرایط خطیر امروز، حفظ و ارتقای روحیهی جهادی و انقلابی باید بهعنوان جوهر و موتور حرکت سپاه تلقی شود؛ روحیهای که در همهی میدانها ـ از دفاع و امنیت تا اقتصاد و دانش و فرهنگ ـ عامل پیشرفت، اقتدار و استقلال کشور بوده است. حضور فعال، بصیرت راهبردی، ارادهی راسخ و توکل خدایی پاسداران، مایهی امید امت اسلام و تداوم عزت نظام اسلامی است.
با تاسی به فرمان و رهنمودهای رهبر شهید انقلاب که همراه با آحاد ایرانیان میراثدار آن هستیم، بر ما فرض است با همت بلند، عنصر پیشروندگی و پیشبرندگی "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" را در عرصهها و میدان های مختلف نظامی، فرهنگی، علمی، اجتماعی و راهبردی ـ تضمین و استمرار بخشیم، تا نام سپاه مقتدر مردمی و انقلابی همواره یادآور حرکت، پویایی، ابتکار و اثرگذاری در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی باشد.
پاسداران عزیز و جانبرکف انقلاب؛ امروز شما الگوی درخشان جبهه مقاومت اسلامی در منظومه و جغرافیای مقاومت امت اسلامی هستید. غیورمردانی که با ایمان، بینش، شجاعت و اخلاص، مرزهای جهاد را از سرزمین ایران تا عمق قلبهای مؤمنان و مستضعفان جهان گسترش دادهاید. مقاومت ملتها از شما درس عزت و شرافت میگیرد، و نام پاسدار در قاموس آزادگان عالم ، مترادف با ایمان، اقتدار ، وفاداری و فداکاری است.
فرماندهان عزیز و پاسداران رشید بدانید که این راه مقدس، همان مسیر نورانی ولایت و شهادت است؛ راهی که آغازش با عشق به امام کبیر خمینی بت شکن بود، با خون شهیدان تداوم یافت، و با شهادت زعیم اعظم سیدالشهدای انقلاب اسلامی امام سید علی خامنهای (قدس سره الشریف ) به قلههای رفیع عزت و اقتدار نزدیک شد و به فضل الهی با هدایتهای حکیمانه و روشنگرانهی مقام معظم رهبری( مدظله العالی)، به سمت تمدن نوین اسلامی و تحقق وعدهی الهیِ در پیروزی حق بر باطل و حاکمیت مستضعفان و گسترش عدالت و معنویت درحرکت است.
از خداوند متعال مسألت دارم که به همهی پاسداران انقلاب اسلامی، پایداری در ایمان، توفیق در خدمت، استواری در جهاد، و عزت در ولایت عطا فرماید، تا همچنان در صف نخست مدافعان نظام اسلامی، پرچم اقتدار ایران و اسلام را برافراشته نگاه دارید.»