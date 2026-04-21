بازدید سرزده دادستان عمومی و انقلاب تهران از دادسرای ناحیه ۳۰ تهران
دادستان عمومی و انقلاب تهران به منظور نظارت بر روند خدماترسانی به مراجعان و رسیدگی به پروندههای قضایی از بخشهای مختلف دادسرای ناحیه ۳۰ تهران بهصورت سرزده بازدید کرد.
به گزارش ایلنا، علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، صبح امروز از بخشهای مختلف دادسرای ناحیه ۳۰ تهران بهصورت سرزده بازدید به عمل آورد. هدف از این بازدید، بررسی وضعیت موجود و نظارت بر روند خدماترسانی به مراجعان و رسیدگی به پروندههای قضایی بوده است.
دادستان تهران ضمن تبریک سال نو به کارکنان دادسرای ناحیه ۳۰ و قدردانی از تلاشهای مستمر آنها، خواستار رعایت اصول حقوق شهروندی و تسهیل فرآیند رسیدگی به درخواستهای مراجعان شد.
وی تأکید کرد: با عنایت به حضور فعال و حمایت پایدار ملت بزرگ ایران از نظام مقدس جمهوری اسلامی، این دادستانی متعهد است که بیش از پیش به مطالبات و امورات قضایی مردم پاسخ دهد و بهصورت شبانهروزی بر عملکرد نواحی دادسرا نظارت و پیگیری کند.
صالحی با اشاره به اهمیت احقاق حق و انجام عدالت در فرآیند رسیدگی، به مراجعین اطمینان خاطر داد که با استمرار همکاری و تلاشهای همکاران قضایی و اداری، روند رسیدگی به شکایات و پروندهها بدون وقفه و به شیوهای مؤثر ادامه خواهد یافت.
در این بازدید، دادستان تهران با حضور در جمع همکاران قضایی و اداری دادسرای مذکور، ضمن ابلاغ سلام و قدردانی ریاست قوه قضاییه، نحوه رسیدگی به پروندههای قضایی، فرآیندهای اداری و پاسخگویی به مراجعان را از نزدیک مورد ارزیابی قرار داد و دستورات و رهنمودهای لازم را به مدیران، قضات و پرسنل مربوطه ابلاغ کرد.