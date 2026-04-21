تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف فوری بیمه تکمیلی بازنشستگان

به گزارش ایلنا، عباس مقتدایی با انتقاد از عملکرد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: بازنشستگان کشور در شرایط فعلی گلایه‌مندی جدی از عملکرد میدری دارند و معتقدند به جای رسیدگی به موضوعات مهمی مانند بیمه تکمیلی که همچنان بلاتکلیف مانده، تمرکز وزارتخانه بر مسائل حاشیه‌ای، عزل و نصب‌ها و انتصابات قرار گرفته است.

وی با تأکید بر اینکه بازنشستگان نیازمند توجه مستقیم و جدی شخص وزیر هستند، افزود: در زمان رأی اعتماد نیز برخی نمایندگان نسبت به رویکردهای میدری نگرانی‌هایی داشتند و معتقد بودند وی دلبستگی‌هایی به برخی مبانی دارد که ممکن است در عملکرد مدیریتی تأثیرگذار باشد. اگرچه در آن زمان این نگرانی‌ها رد شد، اما اکنون شاهد تداوم همان رویکردها هستیم.

مقتدایی ادامه داد: در شرایطی که کشور درگیر وضعیت خاص و حتی شرایط جنگی است، انتظار می‌رود تمرکز وزیر بر حل مشکلات اصلی جامعه هدف، به‌ویژه بازنشستگان باشد، اما آنچه مشاهده می‌شود، پرداختن به عزل و نصب‌های غیرضرور و برخی امور حاشیه‌ای است. این در حالی است که وعده‌های مطرح‌شده در زمان رأی اعتماد هنوز به سرانجام نرسیده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: روز گذشته نیز در کمیسیون امنیت ملی و در کمیته مربوطه، موضوع عملکرد وزارت کار در ایام جنگ و شرایط فعلی مورد بررسی قرار گرفت و یکی از محورهای اصلی این جلسه، گلایه از بی‌توجهی به مطالبات بازنشستگان و جامعه هدف این وزارتخانه بود.

وی یادآور شد: بیمه تکمیلی و سایر مطالبات بازنشستگان در حال حاضر نیازمند رسیدگی فوری و ورود جدی وزیر کار است و نمی‌توان این مسائل را به تأخیر انداخت.

نماینده مردم اصفهان در مجلس با هشدار نسبت به ادامه این روند گفت: آستانه تحمل مجلس در قبال عملکرد وزیر کار در حال پایان یافتن است و در صورت تداوم این وضعیت، مجلس این موضوع را رها نخواهد کرد.

