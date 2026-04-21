توضیحات مهاجرانی درباره شروط ایران برای مذاکره/مذاکرات و دیپلماسی در امتداد میدان است

به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی در گزارشی تلویزیونی به مردم با بیان اینکه ما در طول روزهای اخیر شاهد انسجام شگفت‌انگیزی بودیم، تصریح کرد: این امر مورد حمله دشمنان قرار گرفت و بسیار مایل بودند وحدت مقدس ما را بشکنند اما شاهد بودیم که چگونه همه پای کار ایران ایستادند. دولت به عنوان متولی ارائه خدمات هم در کنار مردم ایستاد.

وی افزود: در پل‌هایی که پیش از آتش‌بس مورد حمله قرار گرفت، شاهد بودیم پیمانکاران بدون توجه به موضوع عدد و رقم و قرارداد به‌سرعت شروع به بازسازی سریع آن‌ها کردند تا به چرخه خدمت بازگردند.

سخنگوی دولت ادامه داد: فعالان بخش اقتصادی و اتاق بازرگانی استان تهران نیز از روزهای پس از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه شروع به تهیه نسخه‌ای برای صنایع کوچک و متوسط کردند که حجمی از اشتغال را متولی است.

مهاجرانی با اشاره به موضوع مذاکرات، اظهار کرد: مذاکرات و دیپلماسی در امتداد میدان است و مسلما اگر قرار بر تسلیم مردم ایران باشد، این مردم تسلیم‌ناپذیرند اما چنانچه مذاکره از سر شروط مذاکره از جمله ادب، احترام و به رسمیت شناختن طرف مقابل باشد ایران ثابت کرده در این زمینه پیشگام و ساعی است.

وی عنوان کرد: در بازدید وزیر بهداشت از انستیتو پاستور، قسمت‌هایی از این مؤسسه تحقیقاتی تاریخی آسیب جدی دیده است، بخش‌هایی از آن ظرف مدت سه ماه به چرخه خدمت برمی‌گردد.

سخنگوی دولت بیان کرد: طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی در هشتمین جلسه پایش فرآیند اسکان و بازسازی مسکن به ریاست وزیر راه و شهرسازی، به جز کلان‌شهرها که بازسازی به شهرداری سپرده شده است؛ حدود 88 هزار واحد مسکونی و تجاری آسیب‌دیده داریم که از این تعداد 1021 واحد احداثی و باقی نیازمند تعمیرات است که بنیاد مسکن این کار را در استان‌ها دنبال می‌کند و تا کنون 27 هزار واحد مسکونی در کل کشور شامل شهرها و روستاها به جز کلان‌شهرها تعمیرات آنها به تمام رسیده است و 600 واحد مسکونی هم نیازمند احداث مجدد و 12 واحد نیازمند مقاوم‌سازی است.

مهاجرانی گفت: وام ودیعه مسکن برای افرادی که آسیب دیده‌اند به 1620 خانوار تخصیص پیدا خواهد کرد که از این تعداد هزار نفر تا کنون به بانک مراجعه کرده‌اند و تا تاریخ 30 فروردین 886 نفر از آنها تسهیلات را دریافت کرده‌اند. مشکلی نیز برای پرداخت تسهیلات به باقی افراد وجود ندارد.

به گفته سخنگوی دولت، پرداخت خسارت به خودروهای آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی سوم تا سقف زیر 30 میلیون تومان از امروز آغاز شده است و باقی آن در طول زمان پیش رو انجام می‌شود.

وی افزود: طبق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به نقش کلیدی این وزارتخانه در حمایت از صنایع، صنایع فولادی مجاز شده‌اند تا کالاهای مورد نیاز خود را از گمرکات کشور با استفاده از برات الکترونیک و اعتبار اسنادی بتوانند ترخیص کنند و پیش‌بینی حمایت‌های مالیاتی و بیمه‌ای نیز برای واحدهای آسیب‌دیده انجام خواهد شد.

مهاجرانی گفت: پس از جنگ تحمیلی دوم که در تیرماه توقف آتش را شاهد آن بودیم، ستاد بازسازی به ریاست معاون اول شکل گرفت که دستگاه‌های ذیربط در آن حضور دارند و تعیین تکلیف ملی شده است. در سال 1404 هم جنگ تحمیلی دوم را داشتیم و هم وقایع دی ماه را داشتیم که آسیب‌های سنگینی به برخی از شهرها وارد کرد. اکنون نیز جنگ تحمیلی سوم را داریم، لذا این ستاد به صورت کامل تولی‌گری هر سه این موضوعات را بر عهده دارد. دولت همه تلاش خود را مصروف می‌کند تا آسیب‌هایی که به مردم عزیز ما وارد شده است را جبران کند و تلاش دارد فشاری بر معیشت مردم وارد نشود، دولت به شدت پای کار مردم عزیز است. همه ما حول محور ایران جمع شدیم.

