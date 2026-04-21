مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خبر داد
سکوی ملی خدمات غیرحضوری قضایی راهاندازی شد
مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از راهاندازی سکوی ملی و نوین ارائه خدمات غیرحضوری قضایی خبر داد و گفت: این سکو با تکیه بر الگوی جدید تنظیمگری و با مشارکت فعال شرکتهای دانشبنیان و بخش خصوصی توسعه یافته است.
به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، محمدرضا سلطانی در این باره گفت: این سکو با هدف تسهیل دسترسی آحاد جامعه به خدمات قضایی و کاهش مراجعات حضوری به محاکم طراحی شده است. در این فرآیند، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی بهعنوان تنظیمگر، چارچوبها و استانداردهای لازم را تعیین کرده و ارائه خدمات از طریق شرکتهای دانشبنیانِ منتخب انجام میشود.
وی بهرهگیری از این الگو را گامی مهم در مسیر استفاده هدفمند از ظرفیت نخبگان داخلی و بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: استفاده از توانمندی شرکتهای دانشبنیان در کنار نظارت متمرکز، امکان ارائه خدماتی متنوع، باکیفیت و بدون انحصار را برای شهروندان فراهم آورده است؛ بهگونهای که متقاضیان میتوانند بدون محدودیت زمانی و مکانی، در تمامی ساعات شبانهروز و ایام هفته از این خدمات بهرهمند شوند.
سلطانی با اشاره به جزئیات خدمات ارائهشده در این سکو اظهار داشت: کاربران میتوانند خدماتی نظیر ثبت و پیگیری «اظهارنامه»، «لایحه»، «دادخواست» و «شکواییه» را بهصورت کاملاً غیرحضوری انجام دهند. این اقدام نهتنها به صرفهجویی در زمان و هزینههای مردم کمک میکند، بلکه موجب کاهش ترافیک، حذف وابستگی به موقعیت جغرافیایی و افزایش شفافیت و دقت در فرآیندهای قضایی شده است.
مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با تاکید بر استقبال گسترده کاربران از این طرح ملی گفت: در مرحله نخست، طی ۶ ماه گذشته هزاران درخواستِ ثبت اظهارنامه و لایحه در این بستر با موفقیت انجام شد و اکنون با اضافه شدن امکان ثبت «دادخواست» و «شکواییه»، دامنه خدمات این سکو گسترش چشمگیری یافته است. مقرر است در آینده نزدیک، سایر خدمات دفاتر نیز به این درگاه افزوده شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: متقاضیان برای استفاده از این خدمات میتوانند به درگاه اینترنتی my.kdke.ir مراجعه و با انتخاب شرکت کارگزار مورد نظر خود، از خدمات قضایی بهصورت الکترونیک بهرهمند شوند.
گفتنی است؛ کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با اتکا به شبکهای گسترده مشتمل بر بیش از ۱۳۰۰ دفتر فعال در سراسر کشور و در تعامل سازنده و مستمر با مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، جایگاهی راهبردی در توسعه، تعمیق و نهادینهسازی خدمات هوشمند قضایی داراست. در همین چارچوب، راهاندازی این سکو را میتوان گامی مؤثر و تعیینکننده در مسیر تحقق عدالت هوشمند، تسریع در استقرار دولت الکترونیک و بهینهسازی و کاهش هزینههای اداری در کشور قلمداد کرد.